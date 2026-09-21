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高雄左營大路突然裂開且湧出大量泥巴水 原因找到了
高雄市左營大路與海功路交會路面今天下午突然爆裂並冒出大量水源，水勢盛大一度漫過路面，疑似路面下方的水管破裂引起，警方獲報緊急管制交通。高市府工務局勘查後確定是自來水公司的制水閥孔蓋冒水，預計本周完成修繕。
「左營大路路炸開了！」目擊民眾說，現場路面湧出大量汙水，行經事發地點超刺激。
自來水公司七區管理處表示，今天下午約2時10分接獲通報大量漏水，立即派員關閉開關及調動維修廠商搶修，已關閉閥門及確認漏水口徑管種中。
七區管理處解釋，上周接獲左營大路與海功路口通報漏水，經勘查為制水閥孔蓋冒水，已先擺設交通圍籬，預計本周進場維修。
工務局表示，道路挖掘管理中心已要求台水立即申報搶修，並於施工期間妥善交維，台水預計本周完成修繕，後續會督導並要求台水盡速修復。
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