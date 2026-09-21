客家產業玩跨界 屏東「大伙房」培力70人 AI行銷、聯名禮盒齊發

屏東縣政府客家事務處打造「屏東客庄大伙房」學習平台，今天舉行第三期課程的結業典禮，三期課程累計共培力學員70人，學員們有的結合各自專長推聯名產品，讓培力課程實際應用，延伸到產品、據點合作與外部資源。

客家事務處表示，第三期課程除品牌理念，將數位行銷工具帶進客庄產業，課程內容，包括「 AI文案生成」、「社交媒體業界實戰心法」與「品牌故事與價值」，協助學員從品牌曝光、內容、社群經營到品牌價值建立，強化應用。

第三期參與學員多元，內埔嶺客運動自行車地方體驗、屏東老莫可可農園的在地可可，以及竹田頓物堂茶養文創生活館等，呈現屏東客庄從土地、飲食到生活文化的產業特色。嶺客運動朱英彰說，他長期推動永續理念，曾拿下客庄遊程競賽冠軍，參與客庄培力，認識許多不同夥伴，串連食宿遊購行。

學員青農程蔓華說，小農要建立品牌，課程學會品牌打造、行銷內容，增加實際操作經驗。

也有客庄大伙房第一、二期學員，串連各自產品，木鱉果農、蜂農與客家餐飲業者，今年更首度推出聯名中秋禮盒。

應屆學員代表、頓物堂創辦人邱展裕以客家諺語「老了再來學吹笛」形容這段學習歷程，他說，8周課程每周要完成作業，大量運用AI，有時還要請教同學及兒子，雖然辛苦卻收穫滿滿，也讓經營店家8年的他重新思考品牌定位。

客家事務處表示，前兩屆培力課程累積40家業者參與，產生12項創新產品、開發6處通路、13項異業合作及6案資源鏈結，培力成果逐步從課堂延伸至產品、據點等，讓客庄品牌從單點經營走向多元合作。

縣長周春米表示，品牌培力不是一次結訓就結束，讓客庄業者持續優化產品、服務與溝通起點。三屆培力學員已達70人，持續推動學員交流、經驗分享及資源串聯，讓業者彼此支持、異業合作，逐步建立客庄產業長期發展的合作平台。