高雄白埔園區動土 賴總統：為均衡台灣踏出重要一步

總統賴清德今天出席高雄白埔產業園區動土典禮提到，啟動這項工程為南部半導體生態系補上關鍵拼圖，同時為均衡台灣踏出重要一步，盼業界攜手努力，確保台灣未來百年競爭優勢。

賴總統、經濟部長龔明鑫、內政部長劉世芳、高雄市長陳其邁及多名民意代表，以及台積電、日月光、鴻海等企業代表，上午出席白埔產業園區動土典禮。賴總統在聽取簡報及致詞後，與眾人共同祈福、執鏟動土，祈求工程順利。

賴總統表示，白埔園區占地近89公頃，預計每年可創造約新台幣3000億元產值，帶來超過4000個就業機會，啟動這項關鍵工程，為南部半導體生態系補上關鍵拼圖，並為均衡台灣踏出重要一步。

賴總統同時肯定高雄市政府的執行力，他提到，園區耗時3年便完成環評及都市計畫審議，並取得經濟部核發許可，且完成開發商遴選，同步推動招商，「園區都還沒動土，廠商就率先布局。」

賴總統指出，隨著AI與高效能運算發展，先進封裝已成為全球半導體競爭重要環節，而白埔園區是由經濟部、高雄市政府與台積電等單位合作，將園區打造為全國首創的半導體先進設備材料驗測基地。

賴總統表示，未來關鍵設備與材料可在園區完成研發、測試及驗證，縮短新技術導入量產的時程，提高本土廠商打入先進製程供應鏈的機會，希望科技產業帶動傳統產業升級轉型，大企業攜手中小微企業前行，帶動台灣經濟發展。

賴總統補充，白埔園區將銜接楠梓的先進製程、仁武的封裝測試，並與橋頭的材料和關鍵零組件聚落緊密分工，讓南部半導體S廊帶更加強韌及完整，而岡山、路竹的金屬加工與精密機械產業，也將有更多契機切入高附加價值的半導體供應鏈。

至於業界關心的水、電、土地、人力、人才等問題，賴總統表示，「珍珠串計畫」透過跨區管網串聯水庫，搭配淨水場與海淡廠等設施，調升調度彈性，相關計畫已接近完成，過去科學園區以水車調度用水情況已不再浮現。

供電方面，賴總統提到，台電已同意白埔園區用電規劃，園區周邊電網穩定供應無虞，另就台灣整體用電供應，已將經濟發展、人工智慧發展及算力中心等用電需求納入估算，盤點至2035年，穩定供電無虞，並將持續朝綠能供應、低碳電力等方向努力。

賴總統表示，經濟部與國科會近2年已陸續盤點推動產業用地，期盼企業在台灣大步投資、穩定擴產。他進一步承諾，企業要在台灣投資，行政院也會以跨部會專案小組，協助土地、用水、用電、人力、人才等問題。

賴總統提到，工業革命帶動歐洲文明與進步，當前全球進入人工智慧化時代，希望業界與政府共同攜手持續努力，確保台灣未來百年的競爭優勢，讓生活在這塊土地上的人民都能安居樂業、感到幸福。