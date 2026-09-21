聽新聞
0:00 / 0:00
高雄肉品市場屠宰拍賣將轉往三市場 議員要求下月提報執行計畫
高雄肉品市場拍板明年3月31日停止屠宰、拍賣業務，三民區議員高度關注此議題。議員鄭孟洳指出，停宰豬隻後，業務會由鳳山、岡山及旗山三處市場承接，有關退場轉銜、員工權益及交通配套等作業，應於下月底之前提出初步執行計畫。農業局表示，會協調相關業者轉換交易場地。
副議長曾俊傑指出，停宰政策令地方欣喜，市府應提早做好屠宰業務轉移、升級冷鏈物流及啟動都計變更等配套措施。
高雄肉品市場的屠宰業務未來將由鳳山、岡山及旗山三處市場承接。鄭孟洳表示，運輸動線、作業時段、汙水處理及動物防疫都須事前規畫，避免交通、異味及噪音等環境負擔轉移至其他市場周邊。
為避免停宰期程延宕，鄭孟洳要求農業局下月底之前提出初步計畫，應明定停止拍賣、活體畜隻暫留與屠宰的作業界線，安排業者轉換交易場地，並針對員工轉任、訓練及權益保障提出具體方案。
農業局長姚志旺回應，原有分切作業不受影響，可留在原地營運，會持續協調相關業者轉換交易場地。此外，從業人員涉及不同工作型態，將視需求與勞工局合作提供就業輔導。
鄭孟洳也提醒，肉品市場原址轉型冷鏈物流中心，居民仍可能面對冷凍設備噪音、清晨貨車與裝卸作業影響，應在市長陳其邁卸任前分階段提出原址轉型方案，讓退場期程與居民生活改善同步落實。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。