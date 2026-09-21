高雄肉品市場屠宰拍賣將轉往三市場 議員要求下月提報執行計畫

桃園市民卡APP再升級，市府今宣布即起推出「市民專屬乘車碼」功能，民眾完成綁定後，只要打開手機APP，上下公車時將乘車碼對準驗票機掃描，即可完成驗票及扣款，不必再攜帶實體市民卡。市府也同步推出抽獎活動，鼓勵市民體驗數位乘車服務，盼進一步整合交通、市政服務及在地消費等功能。

2026-09-21 11:26