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高雄肉品市場屠宰拍賣將轉往三市場 議員要求下月提報執行計畫

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市副議長曾俊傑在農林部門業務質詢時關心三民區肉品市場轉型問題，要求市府提早因應。圖／曾俊傑服務處提供
高雄市副議長曾俊傑在農林部門業務質詢時關心三民區肉品市場轉型問題，要求市府提早因應。圖／曾俊傑服務處提供

高雄肉品市場拍板明年3月31日停止屠宰、拍賣業務，三民區議員高度關注此議題。議員鄭孟洳指出，停宰豬隻後，業務會由鳳山、岡山及旗山三處市場承接，有關退場轉銜、員工權益及交通配套等作業，應於下月底之前提出初步執行計畫。農業局表示，會協調相關業者轉換交易場地。

副議長曾俊傑指出，停宰政策令地方欣喜，市府應提早做好屠宰業務轉移、升級冷鏈物流及啟動都計變更等配套措施。

高雄肉品市場的屠宰業務未來將由鳳山、岡山及旗山三處市場承接。鄭孟洳表示，運輸動線、作業時段、汙水處理及動物防疫都須事前規畫，避免交通、異味及噪音等環境負擔轉移至其他市場周邊。

為避免停宰期程延宕，鄭孟洳要求農業局下月底之前提出初步計畫，應明定停止拍賣、活體畜隻暫留與屠宰的作業界線，安排業者轉換交易場地，並針對員工轉任、訓練及權益保障提出具體方案。

農業局長姚志旺回應，原有分切作業不受影響，可留在原地營運，會持續協調相關業者轉換交易場地。此外，從業人員涉及不同工作型態，將視需求與勞工局合作提供就業輔導。

鄭孟洳也提醒，肉品市場原址轉型冷鏈物流中心，居民仍可能面對冷凍設備噪音、清晨貨車與裝卸作業影響，應在市長陳其邁卸任前分階段提出原址轉型方案，讓退場期程與居民生活改善同步落實。

高雄肉品市場預計明年3月停宰，議員鄭孟洳要求相關單位應該在10月底前提出初步執行計畫。圖／鄭孟洳服務處提供
高雄肉品市場預計明年3月停宰，議員鄭孟洳要求相關單位應該在10月底前提出初步執行計畫。圖／鄭孟洳服務處提供

肉品市場 議員 高雄

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