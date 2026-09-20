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影／一生傳唱守護恆春半島民謠 張日貴、陳英榮獲首屆屏東文化獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府今在縣立圖書館舉辦首屆「屏東文化獎」頒獎典禮，縣長周春米（前排右三）頒獎給民謠國寶張日貴（前排右二）及陳英（前排右四），肯定兩人一生守護、傳唱恆春半島民謠，讓珍貴傳統文化在地方扎根、代代流傳。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今在縣立圖書館舉辦首屆「屏東文化獎」頒獎典禮，縣長周春米（前排右三）頒獎給民謠國寶張日貴（前排右二）及陳英（前排右四），肯定兩人一生守護、傳唱恆春半島民謠，讓珍貴傳統文化在地方扎根、代代流傳。記者劉星君／攝影

表彰長期投入屏東文化保存、傳承、發展與創新傑出個人或團體，屏東縣政府今在縣立圖書館舉辦首屆「屏東文化獎」頒獎典禮，縣長周春米頒獎給民謠國寶張日貴及陳英，肯定兩人一生守護、傳唱恆春半島民謠，讓珍貴傳統文化在地方扎根、代代流傳。

縣長周春米說，張日貴老師及陳英老師皆來自恆春半島，長年投入民謠傳唱與文化傳承，即使不識字，卻始終抱持對土地的深厚情感，把來自在地、流傳百年傳統民謠記在心中，透過多年努力，將珍貴文化記憶傳遞至學校與社區，更培育許多傳藝師與藝生，讓恆春半島民謠持續傳唱。 

甫獲第37屆傳藝金曲獎音樂類特別獎93歲張日貴，自幼在田野、聚落間耳濡目染學習滿州民謠，憑藉過人的記憶力與音樂天賦，完整保存百年流傳的滿州民謠曲調、歌詞與演唱風格，成為地方最重要民謠記憶庫，她所傳承的不只是歌曲，更是一套與土地共生、與人民共同生活文化哲學。

同樣致力於民謠扎根93歲陳英，以歌聲守護恆春民謠，在世代口傳心授中，完整繼承恆春民謠獨特唱腔、咬字、即興裝飾及自由節奏，保存最真實的地方演唱風格，在社區、校園、文化館舍或各類研習活動，都能看見她耐心教唱的身影。除留下錄音與文獻，不斷鼓勵年輕世代學習傳統歌謠，讓恆春民謠重新回到生活，形成跨世代的文化傳承。

周春米說，兩位老師將多年累積文化能量，為恆春民謠奠定深厚的文化基礎，無論是恆春文化中心民謠館的成立，或是為慶祝恆春建城150周年推出紀念音樂專輯「春城小唱」，都凝聚老師數十年來傳承心力。榮獲2026屏東文化獎，實至名歸，感謝她們對地方文化的長年奉獻。

文化處表示，兩位得獎者肩負起國家級傳習責任，培育藝生及傳習人才，將民謠的演唱技法、文化脈絡及藝術精神完整傳授下一代，建立制度化且持續性的傳承機制，讓恆春半島民謠走向全台灣，登上國際舞台，讓世界聽見來自台灣最南端土地聲音。

屏東縣政府今在縣立圖書館舉辦首屆「屏東文化獎」頒獎典禮，縣長周春米（中）頒獎給民謠國寶張日貴（左）及陳英（右），肯定兩人一生守護、傳唱恆春半島民謠，讓珍貴傳統文化在地方扎根、代代流傳。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今在縣立圖書館舉辦首屆「屏東文化獎」頒獎典禮，縣長周春米（中）頒獎給民謠國寶張日貴（左）及陳英（右），肯定兩人一生守護、傳唱恆春半島民謠，讓珍貴傳統文化在地方扎根、代代流傳。記者劉星君／攝影

恆春 屏東 文化

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