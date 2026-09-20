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澎湖區漁會辦漁村體驗 助身障與樂齡者親近海洋

中央社／ 澎湖縣20日電

澎湖約50名身障與一般樂齡民眾，今天在澎湖區漁會志工的協助下走出戶外，親近海洋進行牽罟與種珊瑚的體驗，讓樂齡等長者重溫協力捕魚的生活智慧，同時再一次認識澎湖豐富的海洋生態。

澎湖區漁會辦理「菊島一隅．澎湖漁村」親海體驗活動，今天帶著澎湖身障民眾與一般樂齡民眾等約50人，在志工的陪伴下親近海洋，分別在嵵裡沙灘與澎湖水產種苗繁殖場進行「牽罟」與「種珊瑚」等體驗，讓參與的長者與樂齡們感受早期澎湖漁村居民依海而生、共同協力捕魚的生活智慧，和為澎湖海洋保育再盡一份心力。

漁村親海體驗活動中，還安排有「紫菜冬粉」等示範教學，讓參與者從產地、生態一路連結到餐桌，建立「認識海洋、珍惜資源、吃在地水產」的觀念，品嚐到新鮮美味，增添活動的趣味性。

澎湖區漁會總幹事顏德福表示，海洋教育不應受到年齡或身體條件限制，希望透過友善、無障礙及陪伴式的活動設計，讓身心障礙者與樂齡長者都有機會親近海洋。未來漁會也將持續結合漁村文化、水產種苗復育、食魚教育及社區團體，讓更多民眾走進漁村、認識海洋，進一步將海洋保育與永續利用的理念落實在日常生活中。

澎湖 身障 海洋 珊瑚 復育

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