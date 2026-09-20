高雄9隊救護菁英「真槍實彈」演練 模擬重大災害搶救大量傷患

大型災害一旦發生，現場可能在短時間內湧入大量傷患，第一線救護人員能否迅速判斷、分工合作，攸關傷患能否及時獲得救治。高雄市消防局今天在楠梓消防訓練中心舉辦「高雄市115年大量傷病患第一線應變人員競賽」，9支救護菁英隊伍在高壓情境下展開實戰演練，從現場指揮、檢傷分類到傷患後送，全面考驗第一線應變能力。

這場競賽由高雄市義勇消防總隊、高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診部，以及義消第一、第二救護大隊共同協辦。參賽隊伍包括高醫團隊，以及新莊、中華、鼎金、十全、鳳山、後勁、仁武、旗山等8個救護分隊。為模擬大型災害現場，主辦單位全程導入「事故指揮體系」（ICS），將人員分為指揮、執行、後勤及行政等組別，從災害現場安全評估開始，一步步完成指揮建立、傷患檢傷、緊急處置及後送決策。

比賽分成3個階段。第一階段「搜索與知識題（CSCA）」著重指揮控制、通訊安全及大量傷病患相關學理，考驗隊伍進入災害現場前的初步判斷及指揮能力；第二階段「多傷情境處置（TTT）」則直接進入多人受傷的模擬災難現場，參賽隊伍必須在有限人力、物資及時間壓力下，完成傷患檢傷分類、緊急處置及後送安排。現場氣氛緊張，參賽人員必須迅速確認傷患狀況、進行分類並決定處置優先順序，同時還要隨時掌握現場人力與醫療資源。平時就在地方執行救護勤務的義消人員，也在競賽中展現快速定位、立即編組及團隊合作能力。

高雄市消防局表示，重大災害往往在瞬間發生，第一線救護人員必須在最短時間內做出正確判斷。透過高擬真、高壓力的實戰演練，可以讓義消人員提前熟悉大量傷病患事件的應變流程，降低真正面對災害時的慌亂，同時強化消防與醫療團隊之間的合作，進一步提升高雄整體緊急救護及災害應變能力。

高雄市消防局舉辦「高雄市115年大量傷病患第一線應變人員競賽」，9支救護菁英隊伍在高壓情境下展開實戰演練，從現場指揮、檢傷分類到傷患後送，全面考驗第一線應變能力。記者劉學聖／攝影

高雄市消防局舉辦「高雄市115年大量傷病患第一線應變人員競賽」，9支救護菁英隊伍在高壓情境下展開實戰演練，從現場指揮、檢傷分類到傷患後送，全面考驗第一線應變能力。記者劉學聖／攝影

高雄市消防局舉辦「高雄市115年大量傷病患第一線應變人員競賽」，9支救護菁英隊伍在高壓情境下展開實戰演練，從現場指揮、檢傷分類到傷患後送，全面考驗第一線應變能力。記者劉學聖／攝影

高雄市消防局舉辦「高雄市115年大量傷病患第一線應變人員競賽」，9支救護菁英隊伍在高壓情境下展開實戰演練，從現場指揮、檢傷分類到傷患後送，全面考驗第一線應變能力。記者劉學聖／攝影