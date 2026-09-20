海洋變成舞台上的律動！「Wave Up！海想藝起舞！」18強高雄尬舞

海洋不只能看，還能「跳」出來！由海洋委員會舉辦的「Wave Up！海想藝起舞！」全國海洋舞蹈競賽，決選活動在高雄登場，18支從全台42組參賽團隊中脫穎而出的隊伍齊聚一堂，透過舞蹈詮釋心中的海洋，角逐「潮湧金獎」最高榮譽。

參賽隊伍使出渾身解數，有人以奔放肢體呈現海浪的洶湧，有人透過舞蹈描繪海洋的神祕與遼闊，還有團隊巧妙結合道具與不同媒材，讓原本看不見、摸不到的海洋，化為舞台上一幕幕充滿張力的畫面。隨著音樂節奏起伏，舞者時而如浪潮翻湧、時而如海風流動，現場掌聲此起彼落，氣氛相當熱烈。

評審長陳彥斌表示，這次參賽作品中，可以看到不少團隊嘗試從台灣作為海洋民族的文化背景出發，把海洋蘊含的故事、情感與意象，轉化成舞台上具體可見的符號。更有團隊運用不同道具與媒材，讓海洋不只是舞蹈的主題，而成為舞者身體與情感的延伸。

海洋委員會主委管碧玲表示，海洋舞蹈不只是單純的藝術表演，更是推動海洋文化走進日常生活的重要一步。透過舞蹈、音樂及各種藝術創作，可以讓更多人用不同角度認識海洋，也讓海洋文化在生活中扎根。

管碧玲指出，海委會近年持續推動「海洋素養教育」與「海洋文化復振」兩大政策主軸，未來4年預計投入7.5億元，希望從教育及文化兩方面，逐步建立台灣的海洋文化。她也期待有越來越多藝術家重新注目海洋、關注海洋，將海洋作為創作的基礎與靈魂，讓台灣持續孕育更多精彩的海洋文化藝術作品。

專業/社會組第一名飛揚民族舞團《潮汐》精彩演出。圖／海委會提供