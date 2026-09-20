高雄白埔產業園21日開工 打造半導體在地供應鏈

中秋節將至，高雄甲仙山城先「萌」起來！一年一度的甲仙芋筍節昨登場，以「說走就走的輕旅行」為主題，在甲仙大橋、國小、客運站等地可見「偶泥家族」，今年更加入「米露貓」、「芋吉」新角色，裝置藝術展至十月四日。芋筍節現場也推出洗愛玉、芋茶泡飯、芋頭藜麥愛玉等在地美食。

2026-09-20 00:22