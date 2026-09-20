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屏東原鄉小作所搭起大舞台 身障者從畫筆到歌聲展現生命故事

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣微笑關懷協會今在內埔農工活動中心舉辦Kiljivak（排灣族語守護、關愛）之聲原住民族身心障礙者繪畫暨歌唱才藝競賽，偉凡開心的分享他要演唱「城裡的月光」。記者劉星君／攝影
屏東縣微笑關懷協會今在內埔農工活動中心舉辦Kiljivak（排灣族語守護、關愛）之聲原住民族身心障礙者繪畫暨歌唱才藝競賽，偉凡開心的分享他要演唱「城裡的月光」。記者劉星君／攝影

「讓每幅畫被看見，讓每個聲音被聽見」，屏東縣微笑關懷協會今在內埔農工活動中心舉辦「Kiljivak（排灣族語守護、關愛）之聲原住民族身心障礙者繪畫暨歌唱才藝競賽」，畫筆與歌聲展現生命故事，協會理事長江屏說，要傳遞不只是「才藝競賽」，希望打造讓聲音被看見、被聽見的舞台

中度智能障礙33歲的偉凡為了歌唱比賽，他特別演唱「城裡月光」，偉凡說，中秋節要到了，唱這首歌曲很應景，練習了很久，平常很喜歡唱歌，也會唱台語歌，要上台演唱沒有很緊張，他最喜歡的歌手是五月天。

今天歌唱才藝競賽26人參賽，繪畫比賽分少年、青年與成年組，共收到55件作品，歌唱競賽與繪畫比賽有身心障礙者也有一般大眾共同參與。

屏東縣微笑關懷協會設立屏東縣原鄉首個小型作業所（小作所）「礙‧微笑手作烘焙坊」，致力陪伴與培力原鄉心智障礙與身心障礙學員。江屏說，「Kiljivak」是排灣族語指守護、疼惜、關愛及保護之意，舉辦活動，讓身心障礙者不只是被照顧者，也能成為舞台上的主角。

繪畫競賽以「我的部落．我的故事」為題，從熟悉生活出發，有人畫部落景色，有人描繪家人，也有人運用鮮明色彩呈現記憶中的人事物。

協會創辦人蔡貞珍說，參賽者創作方式各不相同，重要並非名次，而是每個人都有機會拿起畫筆，表達想說的話。當社會願意停下來看一幅畫、聽一首歌，也是在回應參賽者，「你的故事很重要，你的聲音值得被聽見」。

江屏說，對身心障礙者而言，能參與、表達及被尊重，本身就是重要權利，當參賽者可以決定畫什麼、唱哪首歌，再站上舞台，就是將身心障礙者權利公約（CRPD）所強調平等參與帶進部落。

屏東縣微笑關懷協會表示，持續推動原住民族身心障礙者社區參與及共融，舞台不只存在於一年一次競賽，而要能走進日常。

屏東縣微笑關懷協會今在內埔農工活動中心舉辦Kiljivak（排灣族語守護、關愛）之聲原住民族身心障礙者繪畫暨歌唱才藝競賽，現場展示參賽者繪畫作品，民眾到場觀看。記者劉星君／攝影
屏東縣微笑關懷協會今在內埔農工活動中心舉辦Kiljivak（排灣族語守護、關愛）之聲原住民族身心障礙者繪畫暨歌唱才藝競賽，現場展示參賽者繪畫作品，民眾到場觀看。記者劉星君／攝影

屏東縣微笑關懷協會今在內埔農工活動中心舉辦Kiljivak（排灣族語守護、關愛）之聲原住民族身心障礙者繪畫暨歌唱才藝競賽，場面溫馨熱鬧。記者劉星君／攝影
屏東縣微笑關懷協會今在內埔農工活動中心舉辦Kiljivak（排灣族語守護、關愛）之聲原住民族身心障礙者繪畫暨歌唱才藝競賽，場面溫馨熱鬧。記者劉星君／攝影

屏東縣微笑關懷協會今在內埔農工活動中心舉辦Kiljivak（排灣族語守護、關愛）之聲原住民族身心障礙者繪畫暨歌唱才藝競賽，場面溫馨熱鬧。記者劉星君／攝影
屏東縣微笑關懷協會今在內埔農工活動中心舉辦Kiljivak（排灣族語守護、關愛）之聲原住民族身心障礙者繪畫暨歌唱才藝競賽，場面溫馨熱鬧。記者劉星君／攝影

屏東縣微笑關懷協會今在內埔農工活動中心舉辦Kiljivak（排灣族語守護、關愛）之聲原住民族身心障礙者繪畫暨歌唱才藝競賽，場面溫馨熱鬧，民眾可以賞畫、聽歌。記者劉星君／攝影
屏東縣微笑關懷協會今在內埔農工活動中心舉辦Kiljivak（排灣族語守護、關愛）之聲原住民族身心障礙者繪畫暨歌唱才藝競賽，場面溫馨熱鬧，民眾可以賞畫、聽歌。記者劉星君／攝影

屏東 身障者 舞台

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