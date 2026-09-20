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「她是遇到問題會想辦法的人」唐美雲獻聲力挺屏東縣議員參選人莊瓊如

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員第二選區參選人莊瓊如（左），辭去紙風車劇團副團長，回到家鄉投入選舉。近日國家文藝獎得主、歌仔戲表演藝術家唐美雲（右）錄音推薦，為老朋友加油。圖／莊瓊如團隊提供
屏東縣議員第二選區參選人莊瓊如（左），辭去紙風車劇團副團長，回到家鄉投入選舉。近日國家文藝獎得主、歌仔戲表演藝術家唐美雲（右）錄音推薦，為老朋友加油。圖／莊瓊如團隊提供

屏東縣議員第二選區參選人莊瓊如，辭去紙風車劇團副團長，回到家鄉投入公共服務。近日國家文藝獎得主、歌仔戲表演藝術家唐美雲錄音推薦，為老朋友加油，兩人因紙風車結緣，認識多年，唐美雲肯定文化工作者長年累積洞察、協調與解決問題能力，是能帶進地方服務珍貴本事。

2026九合一選舉

 

唐美雲長年投入歌仔戲傳承與創新，從表演者到創辦劇團，不只站在舞台演出，也須面對創作、製作、團隊經營及人才培育等工作。莊瓊如在紙風車劇團從演員、製作、行政、導演與副團長。兩人都從表演現場走進劇團經營，深知演出背後，需敏銳讀懂現場、整合不同專業、扛起責任將有限資源轉化為實際成果。

唐美雲說，她與莊瓊如認識多年，也曾一起工作，知道瓊如是願意承擔、遇到問題會想辦法處理的人。文化工作不只要創意，也需洞察現場、耐心溝通，把事情完成執行力，都是在劇場磨練出來的真本事。

唐美雲說，莊瓊如回到屏東，把多年累積能力投入地方服務，是不容易、但很有意義決定，希望大家給她機會，也祝福她把文化人的認真與韌性帶回家鄉。

莊瓊如說，收到美雲姐的鼓勵，既感動也踏實。兩人在舞台工作認識多年，彼此都明白，文化工作者面對的不只是台上的掌聲，更多時候是在幕後處理問題、照顧團隊，也要一次次走進不同地方，了解觀眾與居民的需要。

「投入選舉並不是離開文化，而是將原本公共服務延伸到另個現場」，莊瓊如說，過去演出陪伴孩子與家庭，現在希望把文化工作中學會傾聽、協調與資源整合，帶進屏北日常生活。改變的是服務位置，不變的，是為人做事的初心。

返鄉投入選舉，莊瓊如持續走訪里港、高樹、九如、鹽埔、長治及麟洛，拜訪地方、社區與長輩，也走進市場及街道與鄉親交流。

「文化落地，家鄉前進」，莊瓊如說，感謝唐美雲以多年朋友與文化夥伴身分給予支持，不只是情義相挺，更提醒她要帶著過往累積專業與責任走進公共服務，讓文化不只被看見，也能在地方發揮力量，為鄉親的生活帶來實際改變。

屏東縣議員第二選區參選人莊瓊如（右），辭去紙風車劇團副團長，回到家鄉投入選舉。近日國家文藝獎得主、歌仔戲表演藝術家唐美雲（左）錄音推薦，為老朋友加油。圖／莊瓊如團隊提供
屏東縣議員第二選區參選人莊瓊如（右），辭去紙風車劇團副團長，回到家鄉投入選舉。近日國家文藝獎得主、歌仔戲表演藝術家唐美雲（左）錄音推薦，為老朋友加油。圖／莊瓊如團隊提供

屏東縣議員第二選區參選人莊瓊如（左），辭去紙風車劇團副團長，回到家鄉投入選舉。近日國家文藝獎得主、歌仔戲表演藝術家唐美雲（右）錄音推薦，為老朋友加油。圖／莊瓊如團隊提供
屏東縣議員第二選區參選人莊瓊如（左），辭去紙風車劇團副團長，回到家鄉投入選舉。近日國家文藝獎得主、歌仔戲表演藝術家唐美雲（右）錄音推薦，為老朋友加油。圖／莊瓊如團隊提供

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