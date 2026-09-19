高雄城市書展登場 陳其邁鼓勵透過閱讀探索世界

「2026高雄城市書展」今明兩天在高雄市立圖書館總館登場，高雄市長陳其邁表示，他思考高雄未來時，常透過閱讀尋找靈感，閱讀可探索世界、拓展視野，期待有更多人創作出高雄人的故事。

陳其邁今天出席開幕式表示，思考高雄未來時，常透過閱讀尋找靈感，昨天翻讀已逝醫師曾貴海的創作「明日新城」，書中對高雄的想像與城市願景，與他思考城市發展的方向不謀而合。

陳其邁也說，高雄許多作家結合土地創作詩篇、小說及文學作品，持續為城市帶來新的生命、想像與願景，期盼更多人創作，記錄屬於高雄人的故事。

陳其邁引用阿根廷詩人波赫士的話「天堂一定是圖書館的模樣」，他說，書本與書市提供無限想像及可能，閱讀也是與自己對話、反省的重要過程。面對AI快速發展，閱讀仍有無法取代的價值。

今年書展串聯「書店、書市、圖書館」，港灣書市設有75個攤位，文化局表示，除獨立書店外，也有高雄流行音樂中心、高雄市立美術館、高雄市立歷史博物館、高雄市電影館等文化館舍，以及日本高梁市圖書館、高梁市觀光協會、北九州市漫畫博物館等設攤。

此外，高市圖今年與日本八王子市圖書館及高梁市簽署友好合作備忘錄，分享閱讀推廣及文化經驗。高市圖今天也與日本岡山縣高梁市簽署合作備忘錄（MOU），雙方將以圖書館為交流核心，進一步拓展閱讀、文化、觀光及地方資源等多元合作。

書展除了書攤外，也有國際交流、文學對談、沙龍、主舞台演出、草地說故事、工作坊、南洋閱道市集及電影放映等活動，邀市民走進書市感受閱讀與城市文化交會。