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「光彩共舞──賴純純」特展高雄登場 作品跨越半世紀與觀眾共舞

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
2026創價美術館「光彩共舞──賴純純」特展，今天在高雄創價美術館盛大舉辦開幕儀式，現場貴賓雲集蒞臨祝賀十分熱鬧。圖／創價美術館提供
2026創價美術館「光彩共舞──賴純純」特展，今天在高雄創價美術館盛大舉辦開幕儀式，現場貴賓雲集蒞臨祝賀十分熱鬧。圖／創價美術館提供

2026創價美術館「光彩共舞──賴純純」特展，今天在高雄創價美術館盛大舉辦開幕儀式，現場貴賓雲集蒞臨祝賀十分熱鬧，台灣創價學會林釗理事長表示藝術家賴純純曾在彰化、高雄、臺北、桃園、花蓮等地舉辦巡迴展，共計超過5萬人次參與，迴響熱烈。本次展出賴純純1970年代至今重要創作，包含較少公開展出的作品。將持續展出至11月13日，歡迎喜愛藝術的朋友前來參觀，免費入場。

藝術家賴純純表示，本次展題「光彩共舞」，歷經許久討論而出。「光」是一路支持她的朋友、引領她朝向善與理想前進的力量，就像與創價美術館合作，給予其正面能量。「彩」則是共享的過程，藝術作品不只是個人完成，更需要眾人參與，在場域中展現藝術的精神性層面。她期盼透過此次展覽，與觀眾「共舞」，創造出美好的藝術體驗。

故宮博物院蕭宗煌院長表示，創價自2003年推動「文化尋根 建構台灣美術百年史」，影響超過220萬名師生，長期深耕台灣藝術文化。

高雄市財政局長李瓊慧表示感謝創價學會2022年在高雄設立創價美術館，不僅提供優質展覽空間，也透過「行動美術館」深入校園，讓孩子近距離接觸藝術作品。李瓊慧指出，文化涵養須從小扎根，創價長期投入兒童美育，為台灣學童帶來珍貴的藝術體驗，也為公部門推動文化教育提供重要助力。

2026創價美術館「光彩共舞──賴純純」特展今天在高雄創價美術館開幕，藝術家賴純純親自導覽。圖／創價美術館提供
2026創價美術館「光彩共舞──賴純純」特展今天在高雄創價美術館開幕，藝術家賴純純親自導覽。圖／創價美術館提供

高雄 觀眾 彰化

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