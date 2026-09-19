「光彩共舞──賴純純」特展高雄登場 作品跨越半世紀與觀眾共舞

台馬第四號海纜昨啟用，這條全長近三百公里的海纜，從台灣本島串聯東引、南竿及西莒，啟用後台馬整體傳輸容量提升至約一點九Tbps，數發部指出，同時啟用ＡＩ自動預警結合船舶自動識別系統，一旦有船隻異常停滯或靠近海纜管制區，會主動通報海巡前往驅離或登檢。

2026-09-19 00:20