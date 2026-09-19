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把興趣變生意！近500人次參與培訓 金門青年成果市集實戰驗收

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
由勞動部勞動力發展署指導、金門縣政府產業發展處主辦的「青年島生・創業成果市集」，今天起一連兩天在後浦16藝文特區登場，青年學員將課堂上學到的產品、品牌與創業概念直接搬到現場，透過試吃、詢價、購買及面對面交流，測試自己的創業點子究竟能不能「落地」。記者蔡家蓁／攝影
由勞動部勞動力發展署指導、金門縣政府產業發展處主辦的「青年島生・創業成果市集」，今天起一連兩天在後浦16藝文特區登場，青年學員將課堂上學到的產品、品牌與創業概念直接搬到現場，透過試吃、詢價、購買及面對面交流，測試自己的創業點子究竟能不能「落地」。記者蔡家蓁／攝影

由勞動部勞動力發展署指導、金門縣政府產業發展處主辦的「青年島生・創業成果市集」，今天起一連兩天在後浦16藝文特區登場，青年學員將課堂上學到的產品、品牌與創業概念直接搬到現場，透過試吃、詢價、購買及面對面交流，測試自己的創業點子究竟能不能「落地」。

午後市集逐漸熱絡，烘焙甜點、小吃飲品、文創手作、飾品、插畫、勾織、一條根延伸商品、芳療、旅遊導覽等攤位各具特色，民眾穿梭其中，有人停下來試吃，有人詢問產品特色，也有人直接掏錢支持，讓原本只存在於課堂上的創業構想，第一次接受真實市場考驗。

以雞蛋糕為創業起點的蔡小姐說，對剛起步的青年而言，最需要的未必是馬上投入大筆資金，而是有人陪著釐清方向，再給一個「真的做做看」的機會。「有人願意停下來看、試吃、問價格，甚至真的購買，這些反應都很直接。」她說，透過市集，才更清楚產品還有哪些地方需要調整。

李小姐也有類似感受，過去做甜點比較單純，「喜歡做、朋友也會買」，但當興趣要變成事業，才發現光是好吃並不夠，還要思考成本、定價、包裝與客群。「以前想的是『我想做什麼』，現在會開始想『市場需要什麼』。」她說，這次把產品帶上市集，就是一次重要的實戰測試。

「青年島生」計畫今年6月底啟動，以45歲以下地方青年為主要培力對象，規劃25堂創業與創作課程，涵蓋島嶼飲食、地方風格、自然療癒、地方風味及永續循環等主題，累計服務近500人次青年學員，並搭配專業課程及一對一創業輔導，從產品、品牌、成本、定價到通路，陪伴青年把興趣逐步轉化為創業方向。

產發處長黃儒新表示，青年創業支持不只是「辦課程」，更重要的是讓有想法的人真正有機會開始嘗試，因此從培訓、輔導一路走到成果市集，希望讓青年透過市場最直接的回饋，找到下一步調整方向。

此次市集集結導師、學員及地方青年業者，設置協力、成果、導師示範及青年業者等攤位，讓「學習」走向「實作」。對這群正在摸索創業路的金門青年而言，這場市集不只是成果展示，更像是一場小型創業試鏡，讓一個個還在成形中的點子，先接受市場第一輪掌聲與考驗。

「青年島生・創業成果市集」今天起一連兩天在後浦16藝文特區登場，青年學員將課堂上學到的產品、品牌與創業概念直接搬到現場，縣府產業發展處長黃儒新對學員將酒瓶製作成的文創品相當感興趣。記者蔡家蓁／攝影
「青年島生・創業成果市集」今天起一連兩天在後浦16藝文特區登場，青年學員將課堂上學到的產品、品牌與創業概念直接搬到現場，縣府產業發展處長黃儒新對學員將酒瓶製作成的文創品相當感興趣。記者蔡家蓁／攝影

「青年島生・創業成果市集」今天起一連兩天在後浦16藝文特區登場，青年學員將課堂上學到的產品、品牌與創業概念直接搬到現場，縣府產業發展處長黃儒新（右）對學員的創意作品也相當肯定。記者蔡家蓁／攝影
「青年島生・創業成果市集」今天起一連兩天在後浦16藝文特區登場，青年學員將課堂上學到的產品、品牌與創業概念直接搬到現場，縣府產業發展處長黃儒新（右）對學員的創意作品也相當肯定。記者蔡家蓁／攝影

「青年島生・創業成果市集」現場也安排喝啤酒比賽，炒熱現場氣氛。記者蔡家蓁／攝影
「青年島生・創業成果市集」現場也安排喝啤酒比賽，炒熱現場氣氛。記者蔡家蓁／攝影

金門 青年 市集

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