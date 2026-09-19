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陳傳貴首場書藝個展在家鄉馬祖登場 地名躍然紙上

中央社／ 連江縣19日電

旅台馬祖鄉親陳傳貴首場書藝個展，今起至11月3日於馬祖民俗文物館登場，共展出38件書法作品，涵蓋行書、隸書、草書、金文。內容則包括在地詩人作品，馬祖地名等。

連江縣政府文化處新聞資料指出，陳傳貴為南竿鄉仁愛村人，自幼受父執輩言傳身教，以及鄉賢劉永端影響開始學習書法，自教職退休後仍創作不綴，首場個展「藝墨伍島情—陳傳貴書藝展」特別選在家鄉馬祖，今起至11月3日於馬祖民俗文物館1樓展出。

文化處說，38件展品涵蓋行書、隸書、草書、金文、書藝；內容除有古典詩詞的墨韻，還能看到芹壁、鐵板等馬祖老地名，與馬祖詩人的現代詩作，傳遞出旅外遊子對故鄉的濃厚情感。作品「陳高志 謝天」則寫出對去年逝世的馬祖母語研究者陳高志的敬意。

文化處今天上午舉辦「藝墨伍島情—陳傳貴書藝展」開幕典禮，陳傳貴致詞時說，作品之一的「韌性」以融書手法表現，靈感來自在離島前線的生活經驗，早年困苦環境下，培養出馬祖人獨特韌性，即使到了台灣本島討生活，仍能在各行各業擁有成就。

陳傳貴的同學，前連江縣政府參議劉潤南致詞時幽默表示，陳傳貴送了一幅字給一生勤寫書法的父親劉永端，現在還掛在家中牆上。父親今年高齡102歲，長壽秘訣可能是「早晚看陳傳貴的字」。

文化處透過新聞稿強調，包括2022年起積極打造「馬祖國際藝術島」在內，全力推動文化扎根，盼吸引更多優秀藝術家返回家鄉馬祖創作。陳傳貴用行動實踐教育者與文化傳承者的使命，為馬祖藝文發展注入溫暖力量。

馬祖 書法 藝術

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