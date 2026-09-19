陳玉珍喊「閩南是光榮勳章」 台星馬學者齊聚金門探索文化跨海足跡

「2026閩南文化國際學術研討會」今日上午在金門大學陳開蓉會議廳登場，來自金門、台灣、新加坡、馬來西亞等地的專家學者齊聚，從信仰、移民、宗族、建築到小三通及823炮戰等議題，重新尋找閩南文化跨海流動的軌跡。立委陳玉珍致詞時表示，「閩南對我而言，是光榮的勳章」，未來將加強力道推動金門學與閩南文化推廣。

開幕現場學者、文化工作者與地方人士齊聚，交流氣氛熱絡，包括立委陳玉珍、金門縣政府秘書長張瑞心代表縣長陳福海出席，文化局長陳榮昌也都出席歡迎海內外學者來到金門。

陳玉珍在致詞時分享，自己在台灣擔任立委期間，向外界介紹自己時，都會說是「福建金門縣人」，雖然有時因此引發批評，但「閩南」對她而言就是光榮的勳章，未來也將加強力道推動「金門學」及閩南文化推廣，盼透過更多研究與推廣，讓閩南文化被更多人看見。

主辦單位表示，金門自古就是東南沿海人群、物資與文化往來的重要節點，金門人也因經商、謀生及移民，廣泛分布台灣、東南亞乃至世界各地，逐步形成跨地域的宗族、僑鄉與文化網絡。因此，本屆研討會特別從「全球」與「在地」兩個視角交織切入，重新思考金門在閩南文化發展及海外華人交流網絡中的位置。

首場主題演講由台師大東亞學系特聘教授江柏煒主講「閩南文化再論：海洋性漢化群體的形成及其建築物質文化」，從海洋流動、族群形成與建築文化切入，呈現閩南文化在長期跨海交流下逐步形成的面貌。

上午「信仰與文化」場次，則從馬來西亞仁嘉隆新村關帝廟信仰、金門香客媽祖宮廟交流經驗，以及關帝形象在閩台社會的傳播等議題，呈現民間信仰如何隨移民與交流跨海流動。

下午議程則延伸至海外華人社會與區域經濟，包括新加坡華人文化互動、族譜研究、檳城與金門傳統聚落比較，以及「小三通」與跨界經濟等議題；最後以「熱戰與冷戰：金門視角」收尾，從823炮戰及金門、鼓浪嶼歷史建築保存，重新檢視戰爭留給島嶼的文化印記。

主辦單位表示，閩南文化不只存在於古厝、宗祠與信仰，也存在於移民、商貿、戰爭及日常生活的跨地域流動中。期盼透過兩天研討會串聯台灣與海外研究力量，深化金門學與閩南文化研究，讓金門從文化保存場域進一步成為連結全球閩南文化的重要節點。

「2026閩南文化國際學術研討會」今日在金門大學登場，開幕演出由金門傀儡戲劇團團長蔡遠進帶來精彩的表演。圖／民眾提供

「2026閩南文化國際學術研討會」今日在金門大學登場，來自金門、台灣、新加坡、馬來西亞等地的專家學者齊聚，從信仰、移民、宗族、建築到小三通及823炮戰等議題，重新尋找閩南文化跨海流動的軌跡。圖／民眾提供