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「金門的戰地日常」展開幕 回望砲火灶火並存不凡歲月

中央社／ 金門19日電

金門軍管時期漁網浮標可見「團結反共」等政治語言，協助文物典藏的地方創生團隊「忽悠旅社」表示，文物回顧砲火灶火並存歲月迥異於現在日常生活，除保存外也盼有興趣者聯繫做更多元創作。

金門戰地史蹟學會收藏大量軍管時期文物，由「忽悠旅社」協助整理、數位建檔；文化部所屬國立台南生活美學館主辦「砲火．灶火：金門的戰地日常」展覽今天開幕，其中也有學會收藏部分文物參展。

忽悠旅社負責人張哲叡接受中央社記者採訪表示，展品包括戰地史蹟學會成員洪清漳長年收藏文物，如顏色各異的「蚵民帽」，由來是過去金門海邊為軍事管制區，蚵民下海採蚵時須在軍方檢查哨換戴特別帽子，士兵會以其作為辨識工具。

展覽中也可見昔日兩岸心戰海漂宣傳傳單，以及印有國徽的漁網浮標。張哲叡說，大家認為是日常生活的用品也可能跟戰地環境有關，如浮標上的國徽與「團結反共」、「爭取自由」等政治標語，便有說法是政治宣傳或某種防止對岸漁民偷盜機制。

張哲叡表示，從文物可以看到當年日常生活與現在的不同，「不論從展品中看到軍管下仍持續的日常生活，或者軍事管制的高強度，觀眾參觀時可能會有各種解讀，希望大家可以來到現場，一起思考這些你可能沒有想過的問題」。

此外，張哲叡說，配合此次展覽推出3條免費參加導覽路線，帶領大家走讀民眾為避戰火上山開鑿的石室、國軍建造的海防據點銅牆山等，每週六、日開團，有興趣者可聯繫忽悠旅社預約。

台南生活美學館透過新聞稿表示，展場從日常物件與在地記憶出發，透過藝術家進駐創作、戰時文物、居民訪談與老照片展示，邀請大家重回那段炮火與灶火並存、平凡卻不凡的歲月。「砲火．灶火：金門的戰地日常」即日起展出，至12月27日止。

金門 文化部 文物

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