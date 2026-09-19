全民動起來 澎湖多元運動賽事親子同歡

「運動i臺灣2.0」系列活動，包括「海風起舞・親子趣運動」等一籮筐賽事，今天從早到晚在澎湖全島陸續登場，初估近3000名大小民眾參與，活動規模盛大。

澎湖縣政府表示，「運動i臺灣2.0」系列活動，包括有「海風起舞・親子趣運動」、「第17屆公路（異程）接力賽」、「菊島運動GO」健走活動、「慢速壘球交流聯誼賽」、「澎湖縣菊島秋冬木球錦標賽」，由澎湖體育運動發展協會舉辦的「星海共馳．澎湖星光路跑賽」等，今天至21日在縣內多功能綜合體育館、白沙中屯路段、中山棒球場、馬公重光濱海路段等場域登場，到處可見運動的身影，朝運動城市願景邁進。

「海風起舞・親子趣運動」活動，今天由縣府參議林長安與教育處副處長李靜嵐等人共同鳴笛後展開，500位親子們透過「親子趣味運動遊戲」、「多元運動體驗」、「親子合作挑戰」及「團隊互動歡樂時間」，讓孩子在遊戲中接觸運動，也讓家長透過共同參與增加親子陪伴與互動，落實全民運動願景。

第17屆公路（異程）接力賽今天則在澎203號縣道中的中屯國小至白沙國中路段展開，250位國中小、社會及在地鄉親分組透過公路接力、樂樂球、足球射門等多元活動，打造兼具競技、趣味與社區交流的全民運動嘉年華。

「菊島運動GO」健走活動，500位大小民眾大手牽小手，由澎湖多功能綜合體育館出發，健走沿途設有集章及運動體驗，帶領民眾一起「GO」出健康生活，全程4.3公里。

澎湖縣政府表示，「運動i臺灣2.0」持續推動有親子、兒童、女性、銀髮、身心障礙、健走、自行車及各類球類等多元全民運動活動，期望提供不同年齡及族群適合的參與機會，讓「人人能運動、處處可運動」逐步落實於日常生活。