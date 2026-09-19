「屏東有米又有糧」周春米、梁育慈聯合掃街 盼屏東縣市雙當選

屏東縣長周春米與民進黨徵召屏東市長參選人梁育慈，與屏東市民進黨籍縣議員、市民代表等各級候選人，今天到屏東市北區市場進行首場市場聯合掃街，高喊「屏東有米又有糧（梁）」，尋求支持讓民進黨屏東縣長、屏東市長雙雙當選。

周春米、梁育慈與支持民眾一起高喊「做事拚未來，屏東亮起來」、「屏東有米又有糧」，懇託鄉親支持，鄉親也主動與周、梁握手加油，並送上青蔥、蒜頭、菜頭，祝福「衝刺、凍蒜、好彩頭」，加油聲不斷。

周春米表示，首場市場掃街到北區市場，看到許多熟悉的攤商朋友非常溫暖。過去近4年屏東許多建設已啟動、正在向前，除了希望鄉親支持連任讓縣政順利延續，也強調「屏東縣向前，屏東市也要一起向前！」若梁當選「縣市同步、緊密合作」，建設能更快、更到位，屏東會愈進步。

梁育慈表示，4年前回到故鄉當選縣議員後，多次到北區市場行動服務，就像自己的家人。希望鄉親給她機會讓她當選屏東市長，未來與縣長及縣府團隊密切合作，讓屏東市跟上全縣前進的腳步。

周春米、梁育慈未來將繼續聯合市場掃街，20日上午6時到和生市場，25日中秋節到建國市場，競總也邀請鄉親一起到場。

屏東縣長周春米與民進黨徵召屏東市長參選人梁育慈，到屏東市北區市場進行首場市場聯合掃街。圖／周春米競選總部提供

屏東縣長周春米與民進黨徵召屏東市長參選人梁育慈，到屏東市北區市場進行首場市場聯合掃街。圖／周春米競選總部提供