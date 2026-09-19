推動社會處方 陳時中：應打破單一醫療中心框架

行政院政務委員陳時中今天赴高雄出席「社會處方・南方倡議」活動，他說，面對高齡化帶來的偏鄉差距與資源分配挑戰，應打破單一醫療中心的框架，並深化跨專業的邊界對話。

社團法人台灣南方社會力聯盟今天舉辦「社會處方・南方倡議」活動論壇，活動邀請陳時中、民進黨立委王正旭、高雄市衛生局長黃志中等人與會，並參與倡議。

陳時中致詞表示，少子化、高齡化社會整體來講就是社會問題，而社會問題就要用社會處方來解決，長照3.0政策中，最重要的區塊就是出院準備、出院連結；這其中最大的困難在於醫療單位和照顧單位是很難對接的，「每個單位都很專業，也都有專業堅持，但是兩邊的堅持就會變成衝突」。

陳時中說，過去長照1.0將出院準備縮短為4天，現在希望縮短為2天，「但是我一直在說的是希望縮短為負1天，這說起來很簡單。但是實際實行才會發現這是非常困難的」。

陳時中提及，社會處方與中央剛提出的「健康幣」的想法很類似，社會處方是要讓大家融入社會，並促進健康、營養均衡等，進而達成社會共融。其中獨老是社會共融中重要的部分，未來將透過訪視關懷把社會上獨老的狀態調查得更清楚。

黃志中說，在2008年高雄與義大醫院合作「無縫接軌」示範計畫，這就是出院準備，目前高雄的無縫接軌使用率約95%；社會處方推動時團隊非常重要，包括醫師、護理師、個管師等各項專業人員。

此論壇聚焦「社會處方」與「社區共融」，並發表「南方倡議宣言」，包括健康台灣、社區共融、社會處方、台灣共好、南方倡議、跨域合作、以人為本、全人照顧、在地行動、國際接軌等宣言。上午活動也推出社會處方、健康台灣等主題演講，下午則有國際與實務案例分享。

聯盟表示，此次以南方為起點，透過社會處方讓健康不只在醫院發生，更讓照顧走入社區，共同建構以人為本、全人照顧的健康台灣。期盼串聯政府、醫療、長照、教育與文化等跨域資源，借鏡英國與德國等國際經驗，推動在地化與政策化。