馬公麻將大賽登場 角逐榮耀趣味橫生

馬公市第3屆麻將大賽登場，160位高手今天起展開2天腦力激戰，競逐「雀王」、「雀后」與1萬元獎金，展現澎湖民眾的熱情與活力。

馬公市公所表示，「麻將大賽」今年邁入第3年，由於深受好評，年年報名人數秒殺；今年有160位報名參賽，前2屆「雀王」、「雀后」都再度報名，年紀最高為91歲的陳姓長者，其中較有趣的一位45歲楊姓女子，昨天才看網路學習怎麼玩麻將，今天就上場參賽，現場趣味橫生。

馬公市長黃健忠表示，「麻將大賽」不僅是競技，更是一個凝聚情感、拓展友誼的平台，體現城市多元與共融的精神，未來仍會持續辦理，讓麻將大賽文化成為地方特色之一。

馬公市麻將大賽，黃健忠、馬公市民代表會主席歐銀花等人都到場為參賽者加油，年底參選各公職的參選人，也到場為參賽者加油，同時尋求民眾的支持。

今年的「麻將大賽」活動19、20日登場，160位參賽者，將透過抽籤決定桌次，進行分組淘汰賽，進入最後決賽將爭奪「雀王」、「雀后」殊榮，可分別獲得新台幣1萬元獎金和「白爛貓」限量版麻將。