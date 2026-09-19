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補助年限1次卻遇2度豪雨災損…高雄美濃木瓜農血本無歸 盼額外救助

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
上月豪雨不停，美濃許多木瓜園泡水，不少果樹根系腐爛、樹葉枯萎，必須重新栽種。圖／美濃區農會提供
上月豪雨不停，美濃許多木瓜園泡水，不少果樹根系腐爛、樹葉枯萎，必須重新栽種。圖／美濃區農會提供

八月豪雨不停導致高雄許多農作物受損，天然災害救助申請昨天截止，然而美濃區約八十公頃木瓜農損，受限於一年僅能請領一次的限制，無法重複申請，有人損失上百萬元血本無歸，美濃農會疾呼市府盡速啟動「額外現金救助」評估，讓今年內已經第二次受損的農民能領到補助。高市農業局回應，已向農業部爭取中。

依據現行的「農業天然災害救助辦法」，短期作農產品於同產季，救助以一次為限；長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。

美濃區栽種一百廿公頃木瓜，今年六月下旬因豪雨受損，適用全品項現金救助，約七成農地請領過補助，但八月又碰到豪雨災情，連日下雨導致果樹根系受損，陸續枯萎死亡，損失慘重。林姓農民無奈說，好不容易種活了，快要有收成，誰知下雨成災，「農民血本無歸，無語問蒼天」。

美濃區農會總幹事鍾清輝指出，木瓜是多年生植物，六月豪雨造成木瓜果實水傷，這次半個月下了一千三百毫米的雨，受損更嚴重，不少果樹根部死掉、植株枯萎，不僅沒有木瓜可採，要重種也無處購買幼苗，嚴重者損失高達百萬元。

鍾清輝說，考量近年極端天氣，「農業天然災害救助辦法」已為一年一收長期作物建立額外現金救助機制。若在當年度防汛期間又因颱風或豪雨受損，可以申請額外現金救助，希望盡速啟動評估及提報程序。

農業局長姚志旺表示，二次現金救助由農業部農糧署評估中，不排除以產業輔導方向幫忙受災農民。

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