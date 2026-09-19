加強網路韌性 台馬第四號海底電纜啟用

台馬第四號海纜昨啟用，這條全長近三百公里的海纜，從台灣本島串聯東引、南竿及西莒，啟用後台馬整體傳輸容量提升至約一點九Tbps，數發部指出，同時啟用ＡＩ自動預警結合船舶自動識別系統，一旦有船隻異常停滯或靠近海纜管制區，會主動通報海巡前往驅離或登檢。

數發部昨在南竿介壽白馬王公園舉行完工啟用典禮，行政院長卓榮泰、數發部長林宜敬、立委陳雪生、連江縣長王忠銘、議長張永江及中華電信執行副總楊慧琪等人出席。

回想過去斷纜時，馬祖民眾曾抱怨網路「斷得太徹底」，不只手機訊號受影響，連轉帳、電子支付都無法正常使用；有人直言不在意月租費能補償多少，「只希望趕快修好」。

卓榮泰表示，過去接到許多馬祖鄉親到台北反映「根本就不通」，未來網路建設不能只是「有」或「穩定」，還要有足夠韌性，面對天然災害或人為因素干擾都能維持通訊。

他強調，政府要做的是「備援還要再備援」，目前除既有台馬二、三號海纜外，馬祖各鄉另有至少二組微波系統，並搭配衛星網路及高抗災基地台，形成「陸、海、空」多元備援，即使海纜發生問題，也要確保通訊不中斷。

數發部指出，因先前離島海纜常被扯斷導致斷訊，這次設置第四海纜重點是「斷纜不斷網」，除了「加硬、埋深」，也避開兩岸漁船頻繁行駛路線。

王忠銘說，過去海纜受損曾影響馬祖對外通訊，第四海纜加入後，透過海纜、微波、衛星多重備援，可望提升平時及緊急狀況下的通訊穩定度。