金門老宅「變身」咖啡旗艦店 精品咖啡跨海交流沖出島嶼新風味

一棟老宅，重新沖出金門咖啡的新滋味。金門縣政府產業發展處今天下午在「咖啡微醺工作室」舉辦「實質輔導成果分享暨2026島嶼咖啡交換活動記者會」，透過老宅改造、品牌升級及精品咖啡交流，展現金門在地業者從空間、產品到行銷全面升級的成果，也為金門特色產業注入新的創意。

位於金城鎮民權路的咖啡微醺工作室，是今年「金門特色產業輔導及品質提升行銷計畫」輔導業者之一，業者以「雙店整併升級、老宅再生」為主題，將三樓半老宅重新整理，保留花磚、木窗、鐵扶手等原有元素，同時重新設計門面、櫃台、商品展示、動線及燈光，將原本分散的營運資源整合成具品牌辨識度的咖啡據點。

咖啡微醺長期深耕金門精品咖啡文化，從手沖咖啡、自烘焙咖啡豆、濾掛咖啡禮盒，到義式咖啡及手作甜點，逐步建立在地品牌特色。近年也積極挑戰國際市場，2025年「微醺．深焙」咖啡豆獲比利時風味獎三星肯定，今年推出的「橙香茶淺」配方更獲美國Coffee Review 94分評價，讓金門咖啡走出島嶼、受到國際評鑑關注。

除了空間改造，業者也將創意延伸到產品，今年參與地方型SBIR計畫，研發「精品凍乾咖啡」，透過低溫萃取製程，把精品咖啡轉化為即沖即飲、方便保存的新型態商品，讓精品咖啡有更多元的消費方式。

產業發展處長黃儒新表示，金門特色產業除了文化底蘊與地方特色，也必須透過品牌定位、空間優化、產品創新及行銷推廣，提升消費者體驗與市場辨識度。此次輔導不只是協助一家店重新裝修，而是希望陪伴業者把「好產品、好空間、好故事」轉化成市場競爭力。

活動現場同步啟動「島嶼咖啡交換計畫」，由咖啡微醺工作室主理人、金門縣咖啡文創交流協會理事長許湘鈞推動，邀請台灣各地咖啡店主與咖啡師跨海到金門客座，以實際營業方式交流咖啡文化。首場19、20日登場，由台北Modern Mode Café跨海客座，推出金門限定品項。

後續還有10月17、18日台中淺川咖啡與Chez Ray睿家、11月7、8日台北小南風與Ms.W製菓、11月28、29日台南欽欽咖啡與寂寞山芭地接力登場，逐步串起金門與台灣咖啡業者的跨海交流網絡，讓一杯咖啡成為連結島嶼與城市的新媒介。

活動現場同步啟動「島嶼咖啡交換計畫」，首場19、20日登場，由台北Modern Mode Café跨海客座，後續還有10月17、18日台中淺川咖啡與Chez Ray睿家、11月7、8日台北小南風與Ms.W製菓、11月28、29日台南欽欽咖啡與寂寞山芭地接力登場。記者蔡家蓁／翻攝

咖啡微醺工作室今年參與地方型SBIR計畫，研發「精品凍乾咖啡」，透過低溫萃取製程，把精品咖啡轉化為即沖即飲、方便保存的新型態商品，讓精品咖啡有更多元的消費方式。記者蔡家蓁／攝影