卓榮泰視察馬祖海巡廳舍 強調海巡維護國安重要角色

行政院長卓榮泰今天視察海巡署第11巡防區廳舍時說。海巡在維護國家安全、海纜數位韌性與打擊走私上扮演重要角色。將透過職務加給、強化裝備、興建廳舍等，改善人員工作環境。

卓榮泰今天上午視察海巡署第11巡防區指揮部廳舍，致詞時指出，海巡為防止海纜被破壞的重要角色。海委會明年將增加新台幣160億8千萬元，辦理艦隊分署6大職務加給，表達政府對海巡的尊重；並將持續充實巡防艦等船舶，並投入1億4000萬元強化各式特勤裝備，提升打擊走私集團效能。

卓榮泰強調，近日看到海巡「雲林艦」面對中國海警船言語挑釁時，海巡人員堅定果決發言讓他感動。當時海巡同仁表示，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，跟中華人民共和國互不隸屬，未經許可進入台灣水域已違反國際法，台海和平攸關經濟穩定與科技產業命脈，一旦發生衝突，將受到全世界制裁。

榮榮泰說，該位海巡人員講出國家今日處境，更道出海巡心繫國家、保護國家的決心。他一定會當面與這位弟兄感謝，更希望讓所有不法的人知道，海巡捍衛家園的決心。

卓榮泰還說，海巡弟兄執行困難勤務，也要有恢復身心的休息環境，將與海委會共同加速完成廳舍改建工程。過程中需要地方政府行政配合。因多處廳舍已不符需求，未來將興建5單位房舍，包括莒光青帆與猛澳，北竿橋仔已納入海委會116至120年計畫，將請國發會盡速審議完成。

卓榮泰指出，第11巡防區跟第10岸巡隊所在的南竿下山腰營區年久失修，且離海岸過遠造成勤務不便，加上福澳安檢所營區不敷使用，已規劃經費約7億3500萬元，未來將興建4層樓全新廳舍，可供近190名同仁使用，希望藉此改善基層人員勤務及生活環境，同時整合後勤庫房與勤務空間。

連江縣長王忠銘則說，地方與中央應為同一陣線，馬祖與海巡同島一命。第10岸巡隊現廳舍離海太遠，故縣府釋出福澳村第10海巡隊新建廳舍附近土地，原岸巡廳舍將由縣府改建為長照機構，雙方互蒙其利，合作責無旁貸。

王忠銘表示，連江縣擁中華民國台灣最大的海域面積，他曾親眼見證海巡弟兄冒生命危險，跳到中國抽砂船上取締，也曾因海巡人員取締時因無法錄影，未能保全相關證據，由縣府出資購入密錄器提供給海巡使用。盼中央能給予在地海巡人員更好的值勤環境。