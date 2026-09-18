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高雄左營「南門圓環」周遭交通大改造 23日起施工管制1個月

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市工務局新建工程處預計9月23日起展開左營區「南門圓環」改善工程，施工期間「封閉內圓環、保留外圓環通行」。圖／高市工務局提供
高市工務局新建工程處預計9月23日起展開左營區「南門圓環」改善工程，施工期間「封閉內圓環、保留外圓環通行」。圖／高市工務局提供

高雄左營「南門圓環」是著名地標，配合新台17線南段三期工程計畫， 9月23日起施工將圓環改為十字路型，高市工務局施工期間將採「封閉內圓環、保留外圓環通行」的漸進式交通管理措施，預計於今年10月底開放。

左營南門俗稱啟文門，已列入國定古蹟，因位處左營大路、中華一路、鼓山三路的交叉口路口，多達6個路口在此交會，交通動線複雜。

新工處表示，南門圓環為連接左營舊城區、左營大路及周邊幹道的重要交通樞紐，本次改善工程要將圓環改為十字路型，優化景觀綠美化並提升整體路口行車安全。

工程團隊評估周邊車流量後規畫動線調控方案，僅封閉圓環內圈施工區域，外圈車道仍開放汽機車正常通行，兼顧施工安全與行車順暢。駕駛人應遵循「進環先讓、環內慢行、切線先看、出環靠外」的安全原則，接近圓環時請先減速慢行並選定車道，主動禮讓環內車輛優先通行。封閉施工預計於2026年10月底開放。

圓環 高雄 施工

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