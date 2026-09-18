5天前才突公告停診…南部中醫師葉建宏病逝 病患震驚謝謝您用心照顧

「明医中醫診所」16日在粉絲專頁發布沉痛公告指出，中醫師葉建宏因疾病辭世。葉建宏醫師對醫療工作熱忱與奉獻，深受病患與同仁喜愛與敬重，驟然離去，萬分惋惜與不捨。消息傳出後，不少曾接受他診治的患者留言悼念，感謝照顧與付出。

「明医診所」16日在臉書粉專發布公告指出，本院懷著萬分不捨與沉痛的心情，向各界告知：葉建宏醫師因疾病關係已安祥辭世。

公告寫著，葉建宏醫師一生秉持醫者初心，為人溫厚有禮，始終以真誠與關懷之心對待每一位病患，盡心盡力投入醫療工作。多年來對醫療工作熱忱與奉獻，深受病患及同仁喜愛與敬重，如今驟然離去，讓診所同仁萬分惋惜與不捨。也盼外界體恤家屬悲痛，給予最大尊重與空間，讓家屬安心處理後事。

診所在5天前，11日突發文，醫師葉建宏因個人因素暫停看診，未料過沒多久就傳出辭世消息。

葉建宏在「明医診所」位在高雄的「華夏明医診所」看診，不少患者得知訊息，留言悼念「好突然、震驚消息，令人萬分不捨！衷心感謝行醫多年葉醫師，視病如親」，也有網友留言，「葉醫師，謝謝您用心照顧患者」。

診所發文表示，對葉建宏的離去深感不捨，並在公告中寫下「謹此沉痛公告，願葉建宏醫師一路好走、安息長眠」，也再次請外界給予家屬最大尊重與空間。