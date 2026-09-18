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南國設計沙龍 周春米、聶永真對談城市品牌

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
二○二六南國設計沙龍昨在屏東縣總圖登場，縣長周春米（前排左五）、設計師永真急制負責人聶永真（前排左四），以「設計扎根，打造城市品牌的實踐美學」為題對談。記者劉星君／攝影
二○二六南國設計沙龍昨在屏東縣總圖登場，縣長周春米（前排左五）、設計師永真急制負責人聶永真（前排左四），以「設計扎根，打造城市品牌的實踐美學」為題對談。記者劉星君／攝影

二○二六南國設計沙龍昨在屏東縣立總圖書館登場，屏東縣長周春米與設計師聶永真以「設計扎根，打造城市品牌的實踐美學」為題同台對談，周春米期許屏東成為一座讓人願意留下「希望城市」，聶永真以「餘裕」形容他對未來屏東的想像。

周春米以屏東近年城市改造為例，指公共空間被充分利用會帶給大眾「光榮感」，經統計，一年約有一百萬人次走進縣立總圖。屏菸一九三六文化基地從歷史建築的保存出發到與社區共榮，明年將成為台灣設計展重要基地，凸顯城市治理從人的需求出發，往往帶來意想不到的成效。

她說，縣府串聯屏東車站、萬倉街打造鐵道廊道，原本散落的「點」縫合成「面」，讓居民感受「我住在這裡，是不錯的」。縣府辦理「包圍縣府」兒童節活動，各局處設計具童趣又傳達政策遊戲互動，讓民眾更容易理解，即帶動地方對美感與設計重視。

聶永真則表示，設計絕非只在最後「看到一個美的東西」，從專案、策略、溝通到最後呈現都是設計的一環。多元族群、不同世代對屏東有不同期待，城市品牌需保留地方多元特性。

南國設計沙龍即日起至十月卅日，每周四、五各辦一場設計講座，集結廖小子、顏伯駿、劉耕名等設計界設計師開講，邀請大家參與，周春米同時預告，二○二七台灣設計展將在屏東舉辦。

周春米 聶永真 城市

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