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南國設計沙龍開幕 周春米、聶永真暢談城市品牌實踐美學
2026南國設計沙龍今起在屏東縣立總圖登場，縣長周春米與設計師聶永真同台，以「設計扎根，打造城市品牌的實踐美學」為題對談，兩人從城市治理談到2027台灣設計展在屏東舉辦，周春米期許屏東成為讓人願意留下「希望城市」，聶永真以「餘裕」形容他對未來屏東的想像。
「設計治理要從人的需求出發」，周春米說，屏東特色包羅萬象，她以屏東近年城市改造為例，公共空間被大眾充分利用，帶給縣民深切「光榮感」，以屏東總圖為例，一年有一百萬人次走進總圖，設計進入縣民生活。
周春米說，屏菸1936文化基地從保存、修復與社區共榮，打造菸葉館、原民館、客家館及縣立美術館，明年將成為台灣設計展重要基地。縣府串聯屏東車站、萬倉街打造鐵道廊道，讓城市原本散落「點」縫合成「面」，讓居民感受「我住在這裡不錯的」。
聶永真則說，設計絕非「最後看到一個美的東西」，從專案、策略、溝通對象到呈現本身都是設計。他認為設計若要真正改變地方，須先理解土地，多元族群、不同世代，對屏東都有不同期待，城市品牌不能像商業品牌只收攏單一訊息，保留地方多元樣貌。
周春米說，屏東縣政府有24局處，兒童節規畫「包圍縣府，孩子做主」，各局處設計童趣又能傳達政策內容體驗，讓民眾更易理解，帶動地方對美感與設計重視。
明年屏東縣辦台灣設計展，希望為屏東留下什麼？周春米以「希望」作答，讓人留下自在生活；聶永真則說「餘裕，有了餘裕，才能比自在，往上走得更開闊」。
南國設計沙龍從今日起至10月30日止，每周四、五各辦一場設計講座，集結廖小子、王胤卓、余岱官、顏伯駿、許向罕、黃顯勛、鄭又維、王耀邦及劉耕名等10名設計師輪番開講，邀請大家參與。講座動態與報名資訊，請關注「屏東縣政府文化處」官方臉書粉絲專頁。
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