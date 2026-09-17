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高雄肉品市場停止殺豬時程確定 明年3月31日起不再屠宰、拍賣
高雄肉品市場在市區殺豬引發居民反彈，市長陳其邁預告明年起不再殺豬、拍賣。農業局長姚志旺今天下午在議會進一步指出，考量農曆年是傳統市場的重要節日，預計明年3月31日起停止屠宰業務，原地轉型肉品冷鏈物流中心。
高市議會今天進行農林部門業務報告及質詢。高雄肉品市場占地2.5公頃，市府占股49%、高雄地區農會占股51%，設立60年之久，居民抗議市區殺豬多年。
議員何權峰關切高雄肉品市場轉型案，質詢農業局何時開始停止屠宰豬隻。農業局長姚志旺回應，中秋節及農曆過年都是傳統市場旺季，年底停止屠宰過於緊迫，預計明年3月31日，也就是農曆年之後開始停止屠宰及拍賣業務。
針對未來規畫，姚志旺表示，肉品市場會原地轉型冷鏈、物流中心，目前已經進入規畫階段，會預留2000坪面積進行轉型。
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