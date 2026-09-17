高雄肉品市場停止殺豬時程確定 明年3月31日起不再屠宰、拍賣

2026南國設計沙龍今起在屏東縣立總圖登場，縣長周春米與設計師聶永真同台，以「設計扎根，打造城市品牌的實踐美學」為題對談，兩人從城市治理談到2027台灣設計展在屏東舉辦，周春米期許屏東成為讓人願意留下「希望城市」，聶永真以「餘裕」形容他對未來屏東的想像。

2026-09-17 18:22