金門特產跨境電商直播賣進新加坡 專家：先放下「金門包袱」

金門特產要告別觀光客等單模式，透過跨境電商尋找海外市場。金門縣政府產業發展處委託財團法人商業發展研究院策略所團隊執行「115年度金門縣跨境電商輔導計畫」，今天舉辦成果發表會，從麵線、牛肉乾、一條根到貢糖，透過產品升級、直播與數位行銷，進一步將市場觸角伸向海外，今年更首度透過直播電商模式直攻新加坡。

成果發表會以「金門出海、全球買單」為主軸，邀請年營收逾20億元的快電商創辦人詹子晴，以及前LINE電子商務副總監潘建霖顧問分享實戰經驗，從社群流量、爆款選品到AI應用及熟客經營，現場座無虛席。

金門縣政府副秘書長李廣榮表示，縣府近年持續推動地方產業數位轉型，從包裝、產品到行銷全面升級，本次計畫先針對45家在地業者進行深度意願調查，再挑選5家業者接受專業團隊輔導，協助特色商品跨境布局，讓金門產業從「等觀光客上門」，逐步轉向主動尋找海外消費者。

詹子晴分享電商經驗指出，消費模式已從過去主動搜尋商品，轉向在社群中「發現」商品，新品牌即使沒有雄厚資本，只要能掌握短影音前3秒吸引力、簡化購買流程，並持續追蹤數據，也有機會從小眾市場做出爆款。她認為，社群電商真正的核心不是粉絲數，而是「信任感」，品牌必須透過一致的人設、真實體驗、持續內容及互動累積口碑，才能把一次消費轉化為長期關係。

談到金門特產進軍海外，詹子晴更直言，業者首先要「放下金門包袱」。她說，海外消費者未必熟悉金門歷史，因此與其花太多篇幅介紹產地故事，不如先回答「這項商品能替消費者解決什麼問題」，再搭配當地文化、流行話題重新包裝產品，才容易找到市場切入口。

面對中小企業常見的庫存壓力，她也提醒業者要敢於做「殘忍的減法」，依銷售數據淘汰滯銷品，甚至以高CP值商品吸引首購客，再逐步建立品牌黏著度。

潘建霖則提醒，電商不能只盯著最後的成交率，更應分析消費者在哪個環節流失；即使透過大型平台銷售，也可利用包裹中的QR Code將顧客導入LINE社群，持續經營回頭客，把一次性的海外訂單轉化為長期品牌資產。

縣府表示，全球數位貿易持續發展，金門產業必須從觀光客市場跨出一步。透過此次計畫累積的跨境實戰經驗，未來將持續結合產學專業力量，協助更多在地特色產品拓展海外市場，讓「金門出海」從口號逐步轉化為實際訂單。