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永旭保經連兩年捐救災指揮車力挺金門消防 公私攜手強化應變

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
永旭保經希望工程慈善協會繼114年捐贈金門縣消防局1輛救災指揮車後，今日再捐第2輛，由縣府副祕書長李廣榮（左一）代表受贈，為金門救災戰力再添一項重要利器。記者蔡家蓁／攝影
永旭保經希望工程慈善協會繼114年捐贈金門縣消防局1輛救災指揮車後，今日再捐第2輛，由縣府副祕書長李廣榮（左一）代表受贈，為金門救災戰力再添一項重要利器。記者蔡家蓁／攝影

面對火災、風災、重大交通事故等各類災害，消防救援除了講求「快、準、穩」，現場指揮與資訊整合更是搶救效率的關鍵。永旭保經希望工程慈善協會繼去年捐贈金門消防局1輛救災指揮車後，今年再度捐贈1輛，讓金門消防救災現場再添一座「移動指揮中心」，協助強化大型災害的指揮調度能力。

金門縣消防局今日上午舉行救災指揮車啟用典禮，由金門縣政府副秘書長李廣榮主持，這也是永旭保經希望工程慈善協會連續第2年以實際行動支持金門消防，前後捐贈2輛救災指揮車，展現民間公益團體對離島消防救災工作的長期支持。

永旭保經希望工程慈善協會長期投入消防公益，持續協助各縣市消防機關充實救災裝備，去年首次捐贈金門消防局救災指揮車時，協會理事長呂文雄便承諾，隔年還要再捐1輛給金門消防局；今年這項承諾如期化為實際行動。

值得一提的是，去年捐贈的車輛是該協會捐出的第27輛救災指揮車，今年則是第35輛，從一輛車到持續投入，背後是協會長期深耕消防公益的行動軌跡。

救災指揮車的角色並非單純增加一輛消防車，而是讓指揮官在大型災害現場能更即時掌握情勢。車輛具備機動、通訊及指揮調度等功能，遇到火災、風災或重大事故時，可作為現場指揮與資訊整合平台，協助掌握災情、調度消防人力及車輛，讓救援部署更有效率。

李廣榮表示，消防工作是守護縣民生命財產安全的第一線，縣府除持續編列預算強化消防人力及裝備，也感謝永旭保經希望工程慈善協會長期關注金門消防需求，此次再次捐贈救災指揮車，不僅是對消防人員辛勞的肯定，也讓民間公益力量與政府資源相互結合，共同提升金門災害應變能力。

消防局表示，近年持續爭取民間資源挹注消防救災裝備，透過公私協力補強救災量能，此次新增的救災指揮車，未來將投入各項消防救災勤務，尤其在大型或複合型災害發生時，強化現場指揮、通訊聯繫及人車調度，讓公益團體的每一分愛心，真正轉化為守護金門鄉親的救災力量。

永旭保經希望工程慈善協會繼去年捐贈金門縣消防局1輛救災指揮車後，今年再度捐贈1輛，讓金門消防救災現場再添一座「移動指揮中心」，協助強化大型災害的指揮調度能力。記者蔡家蓁／攝影
永旭保經希望工程慈善協會繼去年捐贈金門縣消防局1輛救災指揮車後，今年再度捐贈1輛，讓金門消防救災現場再添一座「移動指揮中心」，協助強化大型災害的指揮調度能力。記者蔡家蓁／攝影

金門 消防局

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