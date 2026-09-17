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高雄護樹團體秀空拍圖控2.5公頃森林被消失 市府反駁：非任意砍樹

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市府公園處強調，高雄果嶺自然公園改造並非將綠地「水泥化」，反而增加植栽及滯洪量。圖／高市公園處提供
高市府公園處強調，高雄果嶺自然公園改造並非將綠地「水泥化」，反而增加植栽及滯洪量。圖／高市公園處提供

高雄市府收回果嶺自然公園對外開放，被市長陳其邁視為重要政績。高雄森林城市協會秀出空拍圖質疑，開闢公園至少砍3000棵樹，導致2.5公頃森林消失，等同台北市一年的砍樹總和，水源保護區的森林綠地變停車場很不OK。高市公園處表示，果嶺自然公園增植260棵喬木、增加3.1萬噸滯洪量，沒有「砍森林蓋停車場」。

森林城市協會指出，果嶺公園與澄清湖是高雄人飲用水保護區，改建公園後一大堆森林消失不見，共2.5公頃森林消失，3000到5000棵樹被砍。

協會點出三大問題，首先明明有一大堆草皮可以挖，卻挖森林變成滯洪池不合理。其次，行人空橋的路徑可以避開森林、閃開划船區的湖景，市府卻選擇毀滅森林及湖景最多的路徑。

此外，每片土地都有可承受的遊客人數，高雄市政府卻為容納更多遊客，把水源保護區的森林綠地挖掉變成停車場。應該以機車位取代汽車位，如此可以減少六分之五空間，再配合大眾運輸接駁，不太需要砍森林。

公園處指出，網路貼文所稱的森林，實際為長期缺乏整理、植生較為雜亂的竹林和野草。進行必要的環境整理與植栽調整，並非任意砍伐樹木。

針對外界質疑停車場破壞森林綠地一事，公園處澄清，停車場原址為既有草皮練習場，並非砍除森林後改建停車場。停車場採用透水性佳且具生態工法的植草磚鋪面，並非水泥或瀝青鋪設，兼顧草地綠化、地表透水及整體景觀。

公園處強調，高雄果嶺自然公園改造並非將綠地「水泥化」，而是透過環境整理、增加植栽、滯洪設施及透水綠化等方式，讓原有空間兼具生態、防洪、景觀及全民休憩等多元公共功能。

高雄護樹團體依據空拍照片指控，果嶺公園的開闢導致澄清湖周遭失去大面積森林綠地。圖／高雄森林城市協會提供
高雄護樹團體依據空拍照片指控，果嶺公園的開闢導致澄清湖周遭失去大面積森林綠地。圖／高雄森林城市協會提供

高雄 森林 空拍

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