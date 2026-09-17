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豪雨沖刷、河床淤積拉警報！屏東三地門口社大橋2.47億改建 預計2028年完工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣185縣道沿山公路口社大橋是連接三地門鄉與高樹鄉的交通樞紐，使用39年，今舉行改建工程動土典禮，預計2028年1月完工。記者劉星君／攝影
屏東縣185縣道沿山公路口社大橋是連接三地門鄉與高樹鄉的交通樞紐，使用39年，今舉行改建工程動土典禮，預計2028年1月完工。記者劉星君／攝影

屏東縣185縣道沿山公路口社大橋是連接三地門鄉與高樹鄉交通樞紐，使用39年，去年7月雙颱與與西南氣流豪雨影響，橋墩基礎與護岸受衝擊，河床淤積，現有橋梁通洪無法因應防洪，今改建工程動土典禮，預計2028年1月完工，施工期間全線封閉，請走替代道路，三地門富邦大橋、高樹鄉廣福大橋通行。

改善口社大橋通洪能力不足、提升橋梁耐震、耐洪及用路安全，屏東縣政府今舉辦「口社大橋改建工程」動土典禮，縣長周春米主持、立委伍麗華、鍾佳濱、三地門鄉長曾有欽、高樹鄉長梁正翰出席。

縣長周春米說，口社大橋是連接三地門鄉與高樹鄉交通樞紐，至今使用39年，肩負兩地往來運輸，近年極端氣候頻繁，2025年7月底雙颱及西南氣流連日豪雨，山區河川水位暴漲，口社大橋橋墩基礎及護岸受強烈水流沖刷，加上河床淤積，既有橋梁通洪無法因應現今防洪需求。

周春米說，去年8月1日山區豪雨造成河川水位高漲，她到三地門鄉視察口社大橋災情。考量橋梁結構安全及地方交通，向經濟部水利署爭取改建經費，獲核定總經費2億4720萬元，中央補助2億2248萬元、縣府自籌2472萬元，推動口社大橋改建。

縣府工務處表示，口社大橋長約150公尺、淨寬約7.7公尺；改建後的新橋全長152公尺，橋面將拓寬至12公尺。橋墩配置原有5跨調整4跨，減少河道內橋墩數量增加通洪。河中橋墩採單柱式圓柱設計，降低水流衝擊，提升橋梁耐洪能力。新橋配置雙向各4公尺混合車道，兩側各增設1.5公尺寬人行步道，人車分流，增設道路照明設施，提升夜間通行安全。

三地門鄉長曾有欽說，口社大橋上游沙卡蘭溪，下游為武洛溪，口社村以前是農產集貨地，期待新口社大橋完工，公所同步規畫興辦事業在口社大橋周邊打造親水公園休憩場域，結合高樹鄉打造跨區產業。

縣府工務處表示，口社大橋改建工程共計540日曆天，預計2028年1月完工。施工期間口社大橋採「全線封閉」施工，車輛須配合改道路線通行，周邊設交通維持及改道指引，呼籲用路人體諒施工陣痛期，依交通標誌及人員指引減速慢行或提早改道。

屏東縣185縣道沿山公路口社大橋是連接三地門鄉與高樹鄉的交通樞紐，使用39年，今舉行改建工程動土典禮，預計2028年1月完工。記者劉星君／攝影
屏東縣185縣道沿山公路口社大橋是連接三地門鄉與高樹鄉的交通樞紐，使用39年，今舉行改建工程動土典禮，預計2028年1月完工。記者劉星君／攝影

屏東縣185縣道沿山公路口社大橋是連接三地門鄉與高樹鄉的交通樞紐，使用39年，今舉行改建工程動土典禮，預計2028年1月完工。記者劉星君／攝影
屏東縣185縣道沿山公路口社大橋是連接三地門鄉與高樹鄉的交通樞紐，使用39年，今舉行改建工程動土典禮，預計2028年1月完工。記者劉星君／攝影

屏東縣185縣道沿山公路口社大橋是連接三地門鄉與高樹鄉的交通樞紐，今舉行改建工程動土典禮，縣長周春米（右三）、立委伍麗華（右二）與鍾佳濱（右一）今出席。記者劉星君／攝影
屏東縣185縣道沿山公路口社大橋是連接三地門鄉與高樹鄉的交通樞紐，今舉行改建工程動土典禮，縣長周春米（右三）、立委伍麗華（右二）與鍾佳濱（右一）今出席。記者劉星君／攝影

屏東縣口社大橋連接三地門鄉與高樹鄉交通樞紐，今舉行改建工程動土典禮，縣長周春米（前排左三）、立委伍麗華（前排左四）與鍾佳濱（前排左一）今出席。記者劉星君／攝影
屏東縣口社大橋連接三地門鄉與高樹鄉交通樞紐，今舉行改建工程動土典禮，縣長周春米（前排左三）、立委伍麗華（前排左四）與鍾佳濱（前排左一）今出席。記者劉星君／攝影

屏東縣185縣道沿山公路口社大橋是連接三地門鄉與高樹鄉的交通樞紐，使用39年，今舉行改建工程動土典禮，預計2028年1月完工。記者劉星君／攝影
屏東縣185縣道沿山公路口社大橋是連接三地門鄉與高樹鄉的交通樞紐，使用39年，今舉行改建工程動土典禮，預計2028年1月完工。記者劉星君／攝影

屏東縣185縣道沿山公路口社大橋是連接三地門鄉與高樹鄉的交通樞紐，使用39年，今舉行改建工程動土典禮，預計2028年1月完工。記者劉星君／攝影
屏東縣185縣道沿山公路口社大橋是連接三地門鄉與高樹鄉的交通樞紐，使用39年，今舉行改建工程動土典禮，預計2028年1月完工。記者劉星君／攝影

屏東縣185縣道沿山公路口社大橋是連接三地門鄉與高樹鄉的交通樞紐，使用39年，今舉行改建工程動土典禮，預計2028年1月完工。記者劉星君／攝影
屏東縣185縣道沿山公路口社大橋是連接三地門鄉與高樹鄉的交通樞紐，使用39年，今舉行改建工程動土典禮，預計2028年1月完工。記者劉星君／攝影

豪雨 警報 屏東 周春米

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