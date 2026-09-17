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金門這條路拓寬了！瓊安路9.5米全新亮相 串起東西半島交通

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府推動「金寧鄉瓊安路道路改善工程一期（安岐－嚨口聚落）」，歷經施工後已於9月8日完工開放通車，縣長陳福海（右一）日昨也率隊前往踏勘。圖／縣府提供
金門縣政府推動「金寧鄉瓊安路道路改善工程一期（安岐－嚨口聚落）」，歷經施工後已於9月8日完工開放通車，縣長陳福海（右一）日昨也率隊前往踏勘。圖／縣府提供

金門大橋通車後，連結烈嶼與金門本島的交通路廊角色更加吃重，金門縣政府推動「金寧鄉瓊安路道路改善工程一期（安岐－嚨口聚落）」，歷經施工後已於9月8日完工開放通車，原本部分路段路基、路面不平整及人車混行等問題獲得改善，道路拓寬至9.5公尺，也重新配置汽、機車及行人通行空間。

瓊安路是金門東、西半島主要聯絡道路之一，與環島北路、伯玉路及環島南路共同構成島內重要交通路網，隨著金門大橋通車，加上2-29號都市計畫道路逐步推動，瓊安路已成為往來烈嶼地區與金門本島東半島的重要通道，道路服務功能日益提升。

此次工程改善範圍從頂林路口至嚨口聚落路口，全長約2585公尺，總經費約8900萬元。工程不只是重新鋪設路面，而是從道路線形、交通空間及行人動線全面檢討，將道路拓寬至9.5公尺，並強化汽機車分流，增加人行步道空間，改善過去人車共用道路所衍生的安全疑慮。

縣府指出，過去瓊安路部分路段存在路面、路基不平整等情況，加上汽車、機車與行人共用道路空間，不僅影響行車舒適度，也讓行人通行安全受到考驗。因此，本次改善工程將「人」納入道路規劃核心，透過道路拓寬、線形調整及人行空間串聯，讓不同用路人都有較明確、適當的通行空間。

除道路主體改善外，工程也同步處理排水、路燈、綠美化植栽，以及相關設施遷移、復原等工作，從路面到附屬設施一併升級，提升道路整體使用機能與環境品質。

縣府表示，瓊安路改善完成後，除了有助於提升沿線居民及往來用路人的通行安全與便利性，也可發揮區域交通分流作用，進一步串聯東、西半島道路路網，提升整體交通效能。

縣府強調，道路建設與民眾日常生活密切相關，未來將持續以實際通行需求及行人安全為核心，推動道路拓寬、改善及公共設施建設，逐步完善金門交通路網與人行環境，打造更安全、順暢及友善的道路空間。

金門縣政府推動「金寧鄉瓊安路道路改善工程一期（安岐－嚨口聚落）」，歷經施工後已於9月8日完工開放通車，原本部分路段路基、路面不平整及人車混行等問題獲得改善，道路拓寬至9.5公尺，也重新配置汽、機車及行人通行空間。圖／縣府提供
金門縣政府推動「金寧鄉瓊安路道路改善工程一期（安岐－嚨口聚落）」，歷經施工後已於9月8日完工開放通車，原本部分路段路基、路面不平整及人車混行等問題獲得改善，道路拓寬至9.5公尺，也重新配置汽、機車及行人通行空間。圖／縣府提供

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