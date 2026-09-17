高雄親子遊樂園區人氣旺　28日起改休週二、三

高雄親子遊樂園8月8日開幕以來，吸引大批親子家庭到訪；市府工務局公園處今天宣布，為兼顧設施維護品質及民眾多元休憩需求，9月28日起由原本每週一、二休園，改為每週二、三休園。

根據市府統計，高雄親子遊樂園開幕後2天吸引約6.5萬人次入園，暑假期間平均每日遊園人數約1.5萬人次，假日達約2.4萬人次，吸引大批親子家庭到訪。

高雄市工務局公園處今天新聞稿表示，9月28日起調整園區休園保養日，由原本每週一、二休園，改為每週二、三休園，也為中秋連假提供更豐富的去處。

此外，園區內「跑酷練習場」、「雲朵彈跳床」、「抱石攀岩場」及「天車網繩遊藝裝置」等熱門設施，均採分場次體驗方式開放，每場次遊玩時間10分鐘，每日約上午11時55分至下午1時10分進行午間維護作業。

公園處並指出，高雄親子遊樂園區平時固定每週二、三休園，寒暑假期間則調整為每週三休園。此外，澄清湖風景區每週一休園、高雄果嶺自然公園每週二休園、星光水岸公園戲水池每週一至週四休園保養，遇國定假日則依各場域公告為準。

市府表示，依園區遊客人流分析，高雄市民約占56.4%，外縣市遊客約占43.6%。面對每日大量人潮及高頻率的設施使用，管理團隊每日辦理設施巡查，如發現遊具故障或損壞，即進行安全管制並通知維修，原則上於當日或隔日完成修復。

人力配置方面，園區平日約配置10餘名管理人員，假日則增加至約20人，負責遊客引導、設施巡查、環境維護及遊園秩序等工作；公園處近期也招募甄選「親子遊樂園志工」，已招募約30至40人加入服務行列。

公園處提醒，家長陪同孩子遊玩時要依規定及現場人員引導正確使用設施；園區屬禁菸場所。園區周邊停車空間有限，建議多利用大眾運輸工具前往。