台電強化高雄電網韌性　1至7月停電事故降逾2成

台電表示，持續高雄強化配電電網韌性，透過設備汰換、線路自動化及擴大樹竹修剪等，降低停電發生機率及範圍。根據統計，今年1至7月停電事故件數較去年同期下降21.3%。

台電今天發布新聞稿表示，透過各項措施，高雄今年1至7月停電事故件數較去年同期下降21.3%，其中設備自然劣化及鳥獸碰觸造成的事故，分別下降29.8%及37.3%。

台電高雄區營業處表示，配電區處負責維運轄內二次變電所，將69kV特高壓電力轉換為11.4kV配電電力。此外，去年起針對緊鄰沿海、易受鹽霧、潮濕及雷擊影響的旗津變電所，將特高壓戶外裸露開關設備汰換為密封型氣體絕緣開關設備（GIS）。

為強化事故隔離及復電能力，高雄區處將大型商圈、高鐵站、重要醫院及科學園區等列為重點負載區域，針對111條既設自動化饋線，規劃於今年底前完成262具自動化開關裝設，優先讓各饋線具備4個以上負載區段，以利事故發生時精準隔離故障範圍，加速非故障區域復電。

鳳山區營業處則持續推動預防性維護，今年預計完成211具架空線路自動化開關汰換，並採用三層式絕緣包覆，降低鳥獸碰觸裸露設備造成事故的風險。考量歷年颱風期間約85%停電事故與樹竹碰觸有關，今年也將樹竹修剪預算由新台幣4000萬元提高至6000萬元，擴大修剪範圍。

此外，鳳山區處今年上半年陸續拜訪高雄國際機場、台鐵、高雄捷運及醫療機構，宣導用戶落實設備維護及建立停復電標準作業程序，並透過技術交流講座強化大用戶用電安全，共同提升高雄整體供電韌性。