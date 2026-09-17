一起成為抬頭族「國際觀月夜」9月19日登場 屏東里港河濱公園賞月拍月球

屏東追星季登場，今年結合在地呼應國際天文盛事，配合全球「國際觀月夜」（International Observe the Moon Night），將在9月19日在里港河濱公園舉辦「月月有星空－阿里港之月」，邀請大小朋友成為「抬頭族」，在秋日夜空賞月、探索月球。

2026年9月19日迎來全球性「國際觀月夜」，美國國家航空暨太空總署（NASA）發起，鼓勵世界各地民眾在這一天共同仰望月球，透過觀測、探索與科普活動，認識月球奧秘，激發大眾對月球科學及太空探索的興趣。

「阿里港之月」9月19日晚間7時至9時在里港鄉河濱公園舉辦，帶領親子家庭透過專業望遠鏡近距離觀察月球，欣賞月面上清晰可見隕石坑、山脈與明暗交錯的地形，拍下人生第一張月球照片，將珍貴的觀月回憶帶回家。

縣府交通旅遊處表示，月亮看似熟悉，透過望遠鏡卻能發現截然不同的月球風貌，原本肉眼難以察覺的月面細節，也將在鏡頭下清晰呈現，邀請大家把握「國際觀月夜」難得機會，9月19日晚間相約里港河濱公園，抬頭賞月、探索月球，留下特別的月空回憶。