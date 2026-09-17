才撤減速丘增測速…屏科大開學2天爆6起車禍

國立屏東科技大學去年十月校內接連發生兩起學生自撞死亡車禍，校方列為改善重點，新學期祭出移除減速丘、設測速照相等方案，校內外並設十八處YouBike站點，昨辦啟用典禮；但甫開學，本月十四、十五日又發生六件車禍，其中四件受傷，均輕傷。

屏科大占地三百公頃，居各大學之冠，學生多以機車代步，每到上下學尖峰時刻，數千輛汽機車湧現。學校表示，屏科大校園道路安全改善工程部共分兩期，第一期包含減速丘移除及彎道標線改善、路面刨鋪及標線復舊；第二期包含整體校園道路細部設計、校門出入口改善。

校方指出，校內四處新設測速照相，兩處速限四十公里、兩處卅公里，一一五學年第一學期為宣導期。

然而十四、十五日接連發生六起車禍，事故地點有的是無號誌路口、有的在停車場，其中十五日下午一時校內仁愛路段一起車禍為機車左轉時與直行機車發生碰撞。警方表示，會與學校持續以各種方式宣導交通安全，也呼籲機車族遵守速限及交通安全規則。

另於校內外設十八處YouBike站點，校內十七座、校門口一座站點，共有一○三九座車柱，一名大二學生說，有單車很方便通行，之後也會多加利用；校方指出，會掌握各站點使用情形、道路動線、照明及交通標示等，以及搜集使用意見，供縣府及微笑單車公司作為精進服務方式參考依據。