原縣區、市區差數十萬…高雄校園保全補助落差大 市府承諾檢討制度

高雄縣市合併迄今十六年，民代批原市區與原縣區學校保全補助經費明顯落差，形成「高高不平」現象，要求教育局全面檢討補助制度，讓孩子都能享有公平的校園保障，教育局指將報請專案檢討。

議員林智鴻昨質詢表示，高雄市區共八十九所學校獲得一百萬元以上保全補助，但原縣區則無一所學校獲得百萬元補助，補助額最多落在四十四萬元至七十二萬元間。他列表比較，市區立德國中學生一二三人，九如國小四一六人，保全補助均一百萬元以上，換算人均補助為二五八○元到六五八六元不等。反觀原縣區，鳳山國中一二二一人，新甲國小一九九七人，補助卻僅七十二萬元，新甲國小人均補助只有三六○元，林智鴻批，「同樣是高雄孩子，校園安全資源卻出現落差」。

林說，現行補助是依警衛、技工編制核算，編制兩名警衛技工者，每年補助約五十三萬元；僅一名技工、沒有警衛者，補助八十萬元；警衛、技工均已離職者，每年可補助一○七萬元。但原市區與原縣區過去編制制度不同，導致原縣區學校即使有保全需求，也無法取得相同補助。

教育局長吳立森回應，目前保全補助以編制內人數核算，將全面盤點，重新檢視補助情形。後續針對組織編制差異造成的補助落差，專案簽報市府，研議修正並納入下年度預算。

林智鴻強調，校園保全補助的問題關鍵不在經費，而是制度，他要求修改補助制度，再依新制度編列經費，確保學生能獲得公平的安全保障。