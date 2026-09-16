救傷日記見野放鳥類獲命名 金門野保協會盼深化連結

受傷野鳥經過金門野保協會救治，野放成功後協會發布救傷日記可見部分有捐款人取名。野保協會表示，盼與捐款人有更多連結，也能感到款項化作對動物實質幫助。

金門縣野生動物救援暨保育協會不定時在臉書（Facebook）發布「救傷日記」，以生活化方式敘說救治鳥類、蛇類等野生動物過程，貼文中可觀察到部分救傷完成並野放的鳥類有捐款人替其命名。

野保協會總幹事陳鳳華今天接受中央社採訪表示，金門有許多相異於台灣的野生動物，如被稱作「夏日精靈」的栗喉蜂虎、金門原生種緬甸蟒等，當野生動物因鳥網、車撞或遊蕩動物攻擊等各種原因受傷，協會接到通報後會盡速救治。

陳鳳華說，今年開始協會從捐款人中挑選幸運兒，在部分鳥類救治成功並繫上腳環野放後，讓捐款人看著照片或影片替該隻鳥類命名，「希望和捐款人產生更多連結，也讓他們能感受到捐款化作對野生動物實質的幫助」。

陳鳳華表示，捐款人命名時也會反映出對那隻野生動物期待，如有褐翅鴉鵑被取名為多多實，「就帶有希望牠今後吃得飽飽、過得豐盛充實的意思」。

陳鳳華說，協會運作部分人事、行政等費用有公部門計劃支援，但醫療上部分昂貴器材很難即時支應，這時便需仰賴捐款，如今年使用民眾捐款添購超音波掃瞄儀器，在醫療診斷上可以更加精確。

除可遇不可求的命名機會，陳鳳華表示，為感謝捐款人，義美生機今年響應金門野保協會的公益行動，贊助堅果棒作為公益贈品，10月1日起至12月31日止只要定期定額捐款，不論金額都可獲得由義美生機贊助的一盒堅果棒，邀請更多人共同支持第一線野生動物救傷工作。