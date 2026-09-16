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台開金門商場喊停業踩紅線？金門縣府：涉重大違約、不得擅停

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台灣工商發展公司昨日突然在官網公告金門工商休閒園區停業，且未先與金門縣政府協商，縣府今天嚴正表示，台開片面公告停業，已涉及投資契約所定重大違約事由，縣府並已正式發函要求不得擅自停業，應持續維持公共建設服務；若仍執意停業，將依契約裁處違約金。圖／縣府提供
台灣工商發展公司昨日突然在官網公告金門工商休閒園區停業，且未先與金門縣政府協商，縣府今天嚴正表示，台開片面公告停業，已涉及投資契約所定重大違約事由，縣府並已正式發函要求不得擅自停業，應持續維持公共建設服務；若仍執意停業，將依契約裁處違約金。圖／縣府提供

台灣工商發展公司昨日突然在官網公告金門工商休閒園區停業，未先與金門縣政府協商，引發BOT履約爭議再起。金門縣府今天嚴正表示，台開片面公告停業，已涉及投資契約所定重大違約事由，縣府並已正式發函要求不得擅自停業，應持續維持公共建設服務；若仍執意停業，將依契約裁處違約金。

縣府指出，金門工商休閒園區BOT案涉及地方產業發展及公共利益，台開此次未經協商即逕自在官網發布停業訊息，已違反雙方合作、誠信及合理履約精神。縣府認為，BOT案是政府與民間共同承擔責任的合作關係，台開不應以單方面公告方式處理攸關公共建設營運的重大事項。

據了解，這起爭議並非突然發生，台開早在2025年1月24日就園區一期暫停、二期縮減等履約爭議，向財政部申請履約爭議調解，去年11月5日獲頒調解成立書。不過，縣府表示，台開在後續執行過程中，始終未能完成調解成立書所要求的相關要件，如今又進一步採取自行公告停業的作法，使雙方履約爭議再度浮上檯面。

針對台開所稱「不可抗力」及「除外情事」而主張得以暫停履約，縣府也提出反駁。縣府表示，依雙方投資契約規定，若主張不可抗力或除外情事，必須先依約提出書面通知及具體事證，並經相關程序審認；但截至目前，縣府並未收到台開提出符合契約規範的具體說明及事證，也尚未完成相關審認程序，因此台開不能逕以此為由自行停業。

至於台開另稱已依《促進民間參與公共建設法》向財政部再次申請履約爭議調解，縣府表示，依目前掌握情形，財政部尚未正式成案，該申請是否符合《促進民間參與公共建設案件履約爭議調解規則》所定要件，仍須由財政部審查認定。

縣府強調，在中央主管機關尚未完成相關程序前，台開仍應依投資契約履行營運義務，不能單方面宣布停業。縣府已於今天正式函告台開不得擅自停業，並要求持續提供公共建設服務；若台開仍執意停業，縣府將依契約認定是否構成重大違約，並依法裁處違約金。

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