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地方公職選舉在即 澎湖檢警調廉等全面啟動查賄

中央社／ 澎湖縣16日電

地方公職選舉將登場，澎湖地檢署檢察長吳怡明在15日選舉查察分區座談明確指出「查察無死角、究責無期限、執法無上限」的執法態度，確保選民在自由意志下投票，打造優質的選舉環境。

澎湖地檢署發布訊息指出，澎湖地區地方公職人員選舉查察分區座談會，昨天在地檢署舉行，由澎湖地檢署檢察長吳怡明主持，法務部次長黃謀信、檢察司長張曉雯、最高檢察署代理檢察總長徐錫祥、台灣高檢署檢察長張斗輝、高雄檢察分署主任檢察官葉淑文、刑事局、調查局廉政處、廉政署、內政部移民署及澎湖地區檢、警、調、廉及移民等代表與會，全面整合澎湖檢警等執法單位，展開各項選舉查察工作。

吳怡明表示，澎湖地區公職人員選舉，查賄團隊以「嚴查賄選及暴力；斬斷選舉賭盤；防堵假訊息干擾；阻斷境外勢力介選」及查緝轄內虛設戶籍人口等5大妨害選舉案件列為查察重點工作，並建立跨區域聯防查賄、反賄機制，讓查賄及反賄作為，擴散至台灣本島。

黃謀信指出，偵辦地方公職選舉不法案件，必須遵守偵查不公開之原則；強制處分之發動應審慎、公平，秉持一致標準；嚴守程序正義及比例原則；堅守行政中立；選舉候選人致贈競選宣導品應依個案具體事證判斷物品之價值與投票權行使間有無對價關係等5大重點，確保選舉公平、公正。

張斗輝表示，查賄是最好的反賄選宣導，也是一種態度的展現，若能及時起訴妨害選舉不法案件、適時發布新聞，可讓民眾瞭解檢察機關查賄的決心，也能產生嚇阻效果，期建立電話受理檢舉標準作業程序和預為整合離島海上交通支援量能，有助於選舉查察執行。

澎湖 廉政署 黃謀信

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