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台電馬祖區處關懷行動 關心弱勢團體用電安全
台電馬祖區營業處近日啟動關懷行動，由處長詹漢魁至連江縣內公費老人養護中心、身心障礙中心等單位致贈慰問金，並關心相關機構用電安全。
台灣電力公司馬祖區營業處今天發布新聞稿指出，為善盡國營企業社會責任，落實在地關懷長者與弱勢族群，近日由處長詹漢魁領軍，前往連江縣內公費老人養護中心大同之家、社團法人連江縣身心障礙協會、連江縣紅十字會等單位，關懷其用電安全情形，並致贈慰問金與關懷品。
詹漢魁透過新聞稿指出，盼藉關懷行動拋磚引玉，呼籲社會大眾善盡一己之力，讓弱勢族群得到援助，傳遞社會溫暖與互助精神，共同營造祥和、溫馨的社會環境。台電於馬祖地區除致力提供穩定供電服務外，推動社會救助超過20年。
台電馬祖區處強調，電力不僅能點亮生活，更點亮人心，將持續秉持誠信、關懷、服務、成長精神，並關懷在地弱勢，以實際行動響應公益。
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