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《勇氣島大冒險》明駁二開展 邀親子探索孩子心中的害怕

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
結合台灣原創文化內容與科技互動體驗的親子沉浸式展覽《虎姑婆和他的朋友 勇氣島大冒險》，明天起將在高雄駁二藝術特區B10倉庫登場，富邦悍將Angels啦啦隊今天也驚喜現身，化身「勇氣天使」，帶著大小朋友跟著歌曲一起唱跳。。記者劉學聖／攝影
結合台灣原創文化內容與科技互動體驗的親子沉浸式展覽《虎姑婆和他的朋友 勇氣島大冒險》，明天起將在高雄駁二藝術特區B10倉庫登場，富邦悍將Angels啦啦隊今天也驚喜現身，化身「勇氣天使」，帶著大小朋友跟著歌曲一起唱跳。。記者劉學聖／攝影

「我害怕黑暗」、「我不敢一個人睡覺！」孩子心裡的害怕，也能成為一場冒險的起點。結合台灣原創文化內容與科技互動體驗的親子沉浸式展覽《虎姑婆和他的朋友 勇氣島大冒險》，明天起在高雄駁二藝術特區B10倉庫登場，今天提前舉辦貴賓導覽，讓親子家庭搶先「登島」，透過聲音、音樂、遊戲與任務的沉浸式體驗，探索孩子心中的害怕與勇氣。

由富邦文教基金會、文化內容策進院及高雄市文化局共同推出，也是2026 TTXC台灣文化科技大會率先登場的親子展演。現場小朋友戴上互動手環，化身音樂精靈，進入充滿想像力的「勇氣島」。展場規劃5大沉浸互動展區，結合投影、音樂、科技及任務挑戰。其中「音樂森林」以五面沉浸式投影打造環繞空間，「精靈大聲公」讓孩子可以對著展場中的「喇叭花」說出自己的害怕，透過科技裝置讓原本看不見的情緒轉化成互動效果。有人勇敢大聲說，也有人先用小小聲嘗試，當自己的聲音透過裝置呈現，現場不時傳出驚喜笑聲。富邦悍將Angels啦啦隊今天也驚喜現身，化身「勇氣天使」，帶著大小朋友跟著歌曲一起唱跳。

主辦單位表示，這項沉浸式展覽並不是要孩子「什麼都不要怕」，而是希望讓孩子知道，承認自己會害怕，也是一種勇敢；即使害怕，仍願意往前踏出一步，就是自己的勇氣，親子完成展場任務後，可帶著專屬手環依地圖走訪合作店家與特色場域，掃描QR Code完成任務、蒐集「勇氣寶石」，還能解鎖專屬數位故事書，讓孩子從「看展」走進城市探索。

結合台灣原創文化內容與科技互動體驗的親子沉浸式展覽《虎姑婆和他的朋友 勇氣島大冒險》，明天起將在高雄駁二藝術特區B10倉庫登場，讓孩子可以透過科技學習不再害怕。記者劉學聖／攝影
結合台灣原創文化內容與科技互動體驗的親子沉浸式展覽《虎姑婆和他的朋友 勇氣島大冒險》，明天起將在高雄駁二藝術特區B10倉庫登場，讓孩子可以透過科技學習不再害怕。記者劉學聖／攝影

結合台灣原創文化內容與科技互動體驗的親子沉浸式展覽《虎姑婆和他的朋友 勇氣島大冒險》，明天起將在高雄駁二藝術特區B10倉庫登場。記者劉學聖／攝影
結合台灣原創文化內容與科技互動體驗的親子沉浸式展覽《虎姑婆和他的朋友 勇氣島大冒險》，明天起將在高雄駁二藝術特區B10倉庫登場。記者劉學聖／攝影

「精靈大聲公」孩子可以對著展場中的「喇叭花」說出自己的害怕，透過科技裝置讓原本看不見的情緒轉化成互動效果。記者劉學聖／攝影
「精靈大聲公」孩子可以對著展場中的「喇叭花」說出自己的害怕，透過科技裝置讓原本看不見的情緒轉化成互動效果。記者劉學聖／攝影

冒險 駁二 害怕

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