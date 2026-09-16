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台開將暫停金門金獅影城等營業 縣府：擅自停業屬重大違約

中央社／ 金門16日電

台開昨天表示，金獅影城及風獅爺免稅店將暫時停止營業。金門縣府今天指出，該行為直接關聯BOT案契約履行，不得擅自停業，若執意擅自停業屬重大違約並得依約裁處違約金。

台開集團旗下台灣工商發展股份有限公司，與金門縣政府就風獅爺商店街簽有50年營運合約，而昨天台開集團表示，因鉅額虧損選擇讓風獅爺商店街專櫃金獅影城及風獅爺免稅店暫時停止營業。

金門縣政府今天透過新聞稿表示，台工公司近日擅自公告停業，該行為直接關聯「金門工商休閒園區BOT案」投資契約履行，已涉及契約所定重大違約事由。

金門縣府指出，台工公司事前未與縣府共同研商因應機制即片面發布停業訊息，已嚴重破壞雙方本於合作、誠信、公平及合理履約精神，完全背離BOT案合作應有夥伴關係。

金門縣府表示，台工公司前於民國114年1月24日就園區一期暫停及二期縮減等爭議向財政部申請履約爭議調解，並於同年11月5日獲頒調解成立書。然台工公司於後續執行期間，始終未能完成調解成立書所要求達成要件。

金門縣府指出，而台工公司竟採取自行公告停業極端作為，縣府依投資契約規定今天已函知台工公司不得擅自停業，必須持續維持公共建設服務提供；若台工公司仍執意擅自停業，認屬重大違約並得依約裁處違約金。

針對台工公司聲稱遇不可抗力及除外情事得暫停履約，金門縣府表示，依投資契約規範，不可抗力或除外情事主張設有嚴謹書面通知與審認程序。截至目前為止，縣府從未收到台工公司提出任何具體說明與事證，遑論完成法定審認程序。

此外，針對台開表示已依促參法向中央主管機關財政部申請調解，金門縣府指出，依了解目前財政部尚未正式成案，且該申請是否符合「促進民間參與公共建設案件履約爭議調解規則」要件，尚待財政部審查定奪。

金門 台開 風獅爺

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