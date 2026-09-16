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高雄市聯合醫院北側大廳啟用 陳其邁：提升醫療量能

中央社／ 高雄16日電

高雄市立聯合醫院北側大廳今天啟用，新增約980坪醫療及公共服務空間，整合掛號、諮詢與候診等功能。高雄市陳其邁表示，將持續提升市立醫院醫療量能。

高雄市立聯合醫院今天同時舉辦北側大廳與員工健身房啟用揭牌，陳其邁致詞表示，感謝高雄榮總進駐合作後挹注專業醫療資源，補足部分過去較不足的醫療科別，帶動聯合醫院服務品質提升，也感謝地方民意代表及企業界長期支持市立醫院發展。

陳其邁指出，隨著人口高齡化，心血管疾病及急重症醫療需求增加，聯合醫院在高雄榮總合作下持續提升醫療服務。疫情期間，聯合醫院也是市立醫療體系重要防疫據點，承擔篩檢、疫苗接種及醫療分流等任務，在第一線守護市民健康。

陳其邁說，聯合醫院鄰近高雄環狀輕軌C22站，可串聯捷運路網與台鐵車站，民眾搭乘大眾運輸即可抵達，有助提升長輩及中高齡市民就醫可近性。過去市府已陸續為醫護人員調薪2次，未來在財政條件許可下，將研議明年調薪或提高獎金可行性。

聯合醫院表示，北側大廳以友善就醫、智慧服務及永續建築為設計核心，新增約980坪空間，設置服務台及志工駐點，提供就醫指引、輪椅租借及諮詢服務。今天也同步揭牌員工健身房，由企業捐贈多項健身設備。

陳其邁 高雄 高雄市

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