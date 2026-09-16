一份月餅、雙重愛心！金酒採購435份庇護產品 送進4社福單位

中秋節將至，金門酒廠實業股份有限公司延續多年公益行動，今日提前送暖，採購妙妙屋庇護工廠愛心產品435份，分送金門家扶中心、大同之家、福田家園及松柏園等4個社福單位，讓秋節禮盒成為連結「支持庇護就業」與「關懷弱勢」的雙重心意。

金酒公司秉持「取之於社會、用之於社會」理念，長期投入地方公益。這次中秋送暖特別選購庇護工廠產品，不僅將節慶祝福送到社福單位，也以消費支持身心障礙者就業，讓一份看似簡單的秋節禮盒，從生產端到受贈家庭，串起一條愛心鏈。金酒公司董事長吳昆璋偕同經理李淑珍等人前往家扶中心致贈禮品，由主任洪依帆代表接受。

吳昆璋表示，金酒公司長期在金門經營發展，每逢中秋、春節等重要節慶，都希望透過實際行動回饋地方，讓弱勢家庭及需要社會支持的族群，在團圓節日裡感受到來自社會的關心。他也期盼藉由企業拋磚引玉，號召更多機關、企業與民間團體投入公益，讓關懷不只停留在節慶，而能持續成為地方的溫暖力量。

洪依帆感謝金酒公司多年來持續關心金門兒少及扶助家庭，每逢重要節慶總會及時送上祝福。家扶中心將陸續把秋節禮盒轉送給扶助家庭，讓孩子與家人在共享佳節食品、感受團圓氣氛之餘，也知道身後還有社會大眾的支持與陪伴。

洪依帆指出，家扶協助家庭並非只看經濟條件，有些家庭表面上生活尚能維持，實際上卻可能面臨親職能力不足、照顧功能薄弱、家庭關係失衡，或兒少缺乏穩定陪伴等問題。因此，社工會依據家庭實際狀況進行整體評估，提供經濟扶助、親職支持、兒少培力及家庭服務等不同協助，陪伴家庭逐步恢復穩定。

家扶也期待，除了節慶送暖之外，能有更多企業、團體及民眾持續關注離島兒少與弱勢家庭，支持兒少及家庭服務工作，讓一份中秋心意不只是短暫的節日祝福，而能延續到日常生活，成為孩子安心成長、家庭重新累積力量的支持。