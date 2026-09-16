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網傳高雄敬老卡換卡、點數可累積 社會局澄清不實

中央社／ 高雄16日電

高雄社會局今天表示，網傳「高雄將換發二代敬老卡」、「116年起300點可用於購物」、「118年起點數可累積」等訊息，均非市府公布政策，屬不實資訊。

高雄社會局指出，高雄市敬老卡目前有免費搭乘高雄輕軌、公車式小黃及幸福巴士，而每月提供600點社福點數，可使用於高雄市區公車或公路客運（不可扣抵觀光路線）、高雄市營渡輪（不可扣抵觀光路線）、高雄捷運、特約計程車、台鐵、高雄市的運動中心、市立藝文場館、特約銀髮健身俱樂部、市立醫院、衛生福利部旗山醫院及醫療型衛生所掛號費。

高雄社會局表示，社福點數可購買MeNGo月票方案（含扣199點高雄公車暢遊月票、扣399點高雄市區通勤月票方案）。上述優惠現有敬老卡皆可持續使用，權益不受影響，無須因網路流傳訊息而急於換卡。

高雄社會局透過新聞稿說明，目前針對敬老卡制度調整皆持續規劃中，希望讓長輩使用便利且有助於擴展社會參與。若有新政策實施，市府將另行正式發布說明，敬老卡相關資訊可至社會局官方網站查詢。

敬老卡 高雄 社會局

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