高雄明仁社宅設公托 3成名額優先住戶申請

高雄「明仁好室」社宅公托今天開幕。高雄社會局表示，該公托為全國首處設置於國家住都中心興辦社宅內的公托，可收托40名未滿2歲幼兒，保留30%名額優先提供社宅住戶申請。

高雄市長陳其邁今天到三民區「明仁好室」社會住宅，出席「三民明仁公共托嬰中心」開幕活動，提到該公托由衛生福利部補助新台幣3300萬元，加上市政府自籌700萬元，合計投入4000萬元建置，並由國家住宅及都市更新中心無償提供場地給市政府使用50年。

陳其邁表示，市政府成立跨局處「社宅推動平台」，在其任內累計增加2萬2265戶社宅，依當地人口特性配置活動中心、公托、日照中心等公共設施，將公共托育、幼兒照顧及社會福利服務等，一併帶進社區，讓年輕家庭「成家、生活、育兒」等方面獲得支持。

陳其邁補充，高雄將社宅婚育宅比例提升至40%，並加碼婚育宅租金補貼，減輕青年及婚育家庭居住負擔。在育兒支持方面，市政府持續推動「好孕行得通」孕產婦乘車服務、坐月子到宅服務，以及育兒租金補貼3.0等措施，從孕產、居住到托育，提供家庭支持。

高雄市政府社會局新聞稿說明，三民明仁公共托嬰中心，為全國首處設置於國家住宅及都市更新中心興辦社會住宅內的公共托嬰中心，也是三民區第4處、高雄第76處公共托育機構，委託社團法人高雄市婦幼與家庭教育協會辦理，可收托40名未滿2歲幼兒，保留30%名額優先提供社宅住戶申請。

高雄社會局表示，高雄公共托育機構預計今年底達88處，達成「區區有公托」目標，未來將朝「一國小學區一公托」目標邁進，並持續與中央合作，將社會住宅、公共托育及社會福利資源帶進社區，提供「住得安心、生活便利、育兒有支持」的生活服務。